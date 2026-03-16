Malen in testa: i giocatori con più gol in Serie A nell'anno solare 2026
L'impatto di Malen sul campionato italiano è stato fortissimo: sette reti nelle sue prime nove partite con la Roma in Serie A. Anche Krstovic sembra aver svoltato con l'anno nuovo: da due gol nella prima parte di stagione a sei solo nel 2026. E gli altri? Ecco i migliori bomber del campionato dal primo gennaio in poi
- 4 gol
- Udinese
- 4 gol
- Juventus
- 4 gol
- Inter
- 4 gol
- Genoa
- 4 gol
- Napoli
- 4 gol
- Inter
- 4 gol
- Como
- 4 gol
- Parma
- 4 gol
- Inter
- 4 gol
- Fiorentina
- 4 gol
- Napoli
- 4 gol
- Juventus
- 4 gol
- Milan
- 4 gol
- Torino
- 5 gol
- Inter
- 6 gol
- Como
- 6 gol
- Atalanta
- 7 gol
- Roma