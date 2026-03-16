L'impatto di Malen sul campionato italiano è stato fortissimo: sette reti nelle sue prime nove partite con la Roma in Serie A. Anche Krstovic sembra aver svoltato con l'anno nuovo: da due gol nella prima parte di stagione a sei solo nel 2026. E gli altri? Ecco i migliori bomber del campionato dal primo gennaio in poi

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