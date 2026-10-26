Introduzione
Napoli senza pace. Nel pirotecnico 3-3 contro la Roma si è fermato Benoit Badiashile. Problema al flessore per il difensore che continua la sua carriera "a singhiozzo". Serviranno accertamenti per stabilire con precisione lo stop ma il rischio è che Badiashile possa rimanere ai box fino alla sosta anche per evitare (ulteriori) ricadute. Di Lorenzo invece è sempre alle prese con una contusione al ginocchio subita in Champions. Contro la Roma, Allegri, che non sarà in panchina contro il Monza, lo ha cambiato perché il dolore c'era ancora. Rrahmani invece è in recupero dall'influenza
Amorim fa la conta: a San Siro arriva il Bologna e il tecnico rossonero spera di recuperare Gila e Moreira. Al momento è il primo quello con più chance di convocazione anche perché tra poco c'è il derby. La brutta notizia del 2-0 di Udine riguarda Loftus-Cheek. Problema muscolare per l'inglese che nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti
Continuano gli infortuni in casa Atalanta. Nella sfida contro il Frosinone, Sarri è stato costretto ad un cambio forzato. Risentimento muscolare per Bellanova. C'è di buono che in vista della Fiorentina, Sarri potrebbe recuperare un paio di titolarissimi
Di Francesco e il suo Lecce hanno i fari puntati sulla difesa. Gaspar è l'unico giocatore fermato dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato nel finale di gara contro la Juventus. Siebert quindi va verso la titolarità ma a preoccupare è anche Thiago Gabriel che ha rimediato una botta al ginocchio. "Spero di recuperarlo per giovedì" ha detto DiFra. E' lotta contro il tempo
Il Torino è reduce dalla terza vittoria consecutiva ma contro il Como non ci sarà Mandragora. Sospetta lesione di basso grado del flessore della coscia sinistra. In attesa di comunicati ufficiali, il centrocampista salterà sicuramente Como e Frosinone
Qualche buona notizia però c'è come quella che riguarda Paulo Dybala: l'argentino ha già svolto lavoro parziale in gruppo. Il polpaccio non pare dar più problemi e Gasperini, a meno di sorprese, rispetterà la tabella di recupero convocandolo per la gara interna contro il Cagliari
Di seguito la situazione squadra per squadra su indisponibili e recuperabili in vista della 9^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
9^ giornata: Fiorentina-Atalanta
- BELLANOVA - Risentimento muscolare. Salta la Fiorentina
- KESSIE - Distrazione al polpaccio destro. In forte dubbio per la 9^ giornata
- KOLASINAC - Distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per inizio novembre
- SCALVINI - Distrazione di basso grado ai flessori della gamba sinistra. In dubbio per la 9^giornata
- KOSSOUNOU - Lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per la seconda metà di novembre.
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto la sosta di novembre
- RASPADORI - Distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rientro previsto nella prima metà di novembre
- POMPEI - Frattura della falange. Rientro nella seconda metà di novembre
BOLOGNA
9^ giornata: Milan-Bologna
- ORSOLINI - Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro nella seconda metà di novembre
- ENEM - Tendinopatia achillea. In dubbio per la 9^ giornata
- PICCOLI - Lesione del bicipite femorale della coscia destra. Rientro a fine novembre
- HOLM - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rientro tra febbraio e marzo 2027
CAGLIARI
9^ giornata: Roma-Cagliari
- WINKS - Problema alla schiena. In forte dubbio per Roma
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Rientro a maggio 2027
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
COMO
9^ giornata: Torino-Como
- CHALOBAH - Problema alla gamba. Dovrebbe rientrare poco prima della sosta
- LIBERALI - Problema alla gamba. In dubbio per Torino
- RODRIGUEZ - Problema fisico non specificato. Fabregas ha detto "Infortunio lungo" ma non sono stati specificati i tempi di recupero
- KEAN - Problema alla tibia. In dubbio per la 9^ giornata
- DIAO - Lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Rientro dopo la sosta
FIORENTINA
9^ giornata: Fiorentina-Atalanta
- PONGRACIC - Fastidio muscolare al bicipite femorale della coscia. Salta l'Atalanta
- ATTA - Sovraccarico addominale. Salta anche l'Atalanta
- RANIERI - Problema a un piede. In dubbio per l'Atalanta
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a dicembre
FROSINONE
9^ giornata: Frosinone-Lecce
- GRILLITSCH - Sindrome retto-adduttoria. Rientro programmato per inizio novembre
GENOA
9^ giornata: Genoa-Juventus
- EHIZIBUE - Fastidio muscolare. Possibile rientro contro la Juventus
- WIAFE - Risentimento all'adduttore. Salta la Juventus
- SOW - Lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro a inizio novembre
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella prima metà di novembre
- HAVEL - Problema alla caviglia. Rientro a metà novembre
INTER
9^ giornata: Venezia-Inter
- LUIS HENRIQUE - Risentimento all'adduttore lungo della coscia destra. Tornerà direttamente dopo la sosta di novembre
- LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al flessore della coscia sinistra. Out fino a dopo la sosta per le nazionali di novembre
- JONES - Risentimento agli adduttori. Tentativo di recupero per la sfida di Champions del 3 novembre
- STONES - Risentimento ai flessori. Dovrebbe tornare poco prima della sosta
- PAVARD - Risentimento agli adduttori della coscia destra.. Tentativo di recupero per la sfida di Champions del 3 novembre
JUVENTUS
9^ giornata: Genoa-Juventus
- NICO GONZALEZ - Lesione al soleo desto. Rientro dopo la sosta
- CELIK - Lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro dopo la sosta
- CONCEICAO - Lussazione gleno-omerale. Rientro dopo la sosta
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- LOCATELLI - Operato al menisco esterno. Rientro previsto nel 2027
- EKHATOR - Lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- THURAM - Operazione al ginocchio. Rientro a inizio 2027
- GRABARA - Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione di fatto finita
LAZIO
9^ giornata: Sassuolo-Lazio
- PINAMONTI - Sindrome influenzale. In dubbio per la 9^ giornata
- GUDMUNDSSON - Lussazione alla spalla destra. Rientro possibile da metà novembre
- MARUSIC - In recupero da lesione muscolare. Resta in forte dubbio per la 9^ giornata
- ROVELLA - In recupero dopo la lesione al polaccio di fine agosto. Potrebbe rientrare a inizo novembre
LECCE
9^ giornata: Frosinone-Lecce
- GASPAR - Squalificato un turno. Salta il Frosinone
- THIAGO GABRIEL - Contusione al ginocchio. In dubbio per la sfida contro il Frosinone
- COULIBALY - Lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Rientro dopo la sosta
- BERISHA - Sovraccarico muscolare. Rientro probabile a inizio novembre
- PIEROTTI - Frattura composta del malleolo mediale della caviglia. Rientro a fine gennaio 2027
- ILIC - Lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. Rientro ad aprile 2027
MILAN
9^ giornata: Milan-Bologna
- GILA - Sovraccarico alla caviglia. Recuperabile per la 9^ giornata
- MOREIRA - Affaticamento al flessore. In dubbio per la 9^ giornata
- RABIOT - Affaticamento al polpaccio destro. Tentativo di recupero per il derby di fine ottobre
- LOFTUS-CHEEK - Problema muscolare. Salta il Bologna
- CHUKWUEZE - Trattamento infiltrativo all'anca sinistra. Nuovo controllo a novembre
- GABBIA - Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Inizia la terapia conservativa. Rientro previsto all'inizio del 2027
- SAELEMAEKERS - Sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia. Rientro nel 2027
- P. TERRACCIANO - Problema muscolare. Rientro possibile dopo la sosta
MONZA
9^ giornata: Monza-Napoli
- ZIOLKOWSKI - Fascite plantare. Potrebbe tornare dopo la sosta
- MAYE - Fastidio muscolare. Difficile il recupero per l'infrasettimanale
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per fine novembre
NAPOLI
9^ giornata: Monza-Napoli
- ALLEGRI (allenatore) - Squalificato. Non sarà in panchina contro il Monza
- RRAHMANI - Sindrome influenzale. Recuperabile per la sfida contro il Monza
- BADIASHILE - Problema al flessore. Salta sicuramente il Monza ma potrebbe fermarsi fino alla sosta
- DI LORENZO - Contusione al ginocchio. In dubbio per la 9^ giornata
- ALISSON SANTOS - Lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a finde dicembre
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027
- FAVASULI - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà dicembre
- NERES - Lesione di basso grado alla coscia destra. Out almeno fino a inizio novembre o, al più tardi, dopo la sosta di novembre
PARMA
9^ giornata: Parma-Udinese
- ELPHEGE - Operato per appendicite acuta. Tempi di recupero non ancora comunicati
- ALMQVIST - Lesione muscolare al polpaccio sinistro. Rientro a inizio novembre
- NICOLUSSI CAVIGLIA - Perdurare della sindrome pubalgica. Possibile rientro a fine novembre
ROMA
9^ giornata: Roma-Cagliari
- SVILAR - Micro-frattura al quinto dito del piede. Rientro nella seconda parte di novembre
- KONÈ - Lesione muscolare di primo grado. Punta a tornare il 7 novembre col Sassuolo, subito prima della sosta
- DYBALA - Lesione minina al gemello del polpaccio. Recuperabile per la sfida contro il Cagliari
- PELLEGRINI - Lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Possibile rientro a gennaio 2027
SASSUOLO
9^ giornata: Sassuolo-Lazio
- IDZES - Lesione al quadricipite. Possibile rientro a inizio novembre
- LEYSEN - Lesione al legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Si dovrà operare. Rientro nel 2027
- KONÈ - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
TORINO
9^ giornata: Torino-Como
- MANDRAGORA - Sospetta lesione di basso grado del flessore della coscia sinistra. Se confermata il rientro slitterà dopo la sosta
- RODRIGUEZ - Lesione di basso grado ai flessori della coscia sinistra. Rientro prima della sosta
- ILKHAN - Distrazione muscolare di basso grado all'adduttore destro: Ipotesi di recupero nella prima metà di novembre
- FORTINI - Problema all'adduttore. In dubbio per la 9^ giornata
UDINESE
9^ giornata: Parma-Udinese
- SOLET - Problema alla gamba. Salta anche il Parma
- BAYO - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Torna dopo la sosta
- ZANOLI - Fastidio muscolare. In forte dubbio per la 9^ giornata
- ALABA - Risentimento al polpaccio destro. Salta il Parma
- GUEYE - Operato alla caviglia. Rientro previsto a metà/fine gennaio 2027
VENEZIA
9^ giornata: Venezia-Inter
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre
- CORREIA - Risentimento al flessore della gamba. Salta l'Inter
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto dopo la sosta
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a inizio novembre