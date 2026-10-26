Introduzione

Napoli senza pace. Nel pirotecnico 3-3 contro la Roma si è fermato Benoit Badiashile. Problema al flessore per il difensore che continua la sua carriera "a singhiozzo". Serviranno accertamenti per stabilire con precisione lo stop ma il rischio è che Badiashile possa rimanere ai box fino alla sosta anche per evitare (ulteriori) ricadute. Di Lorenzo invece è sempre alle prese con una contusione al ginocchio subita in Champions. Contro la Roma, Allegri, che non sarà in panchina contro il Monza, lo ha cambiato perché il dolore c'era ancora. Rrahmani invece è in recupero dall'influenza



Amorim fa la conta: a San Siro arriva il Bologna e il tecnico rossonero spera di recuperare Gila e Moreira. Al momento è il primo quello con più chance di convocazione anche perché tra poco c'è il derby. La brutta notizia del 2-0 di Udine riguarda Loftus-Cheek. Problema muscolare per l'inglese che nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti

Continuano gli infortuni in casa Atalanta. Nella sfida contro il Frosinone, Sarri è stato costretto ad un cambio forzato. Risentimento muscolare per Bellanova. C'è di buono che in vista della Fiorentina, Sarri potrebbe recuperare un paio di titolarissimi



Di Francesco e il suo Lecce hanno i fari puntati sulla difesa. Gaspar è l'unico giocatore fermato dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato nel finale di gara contro la Juventus. Siebert quindi va verso la titolarità ma a preoccupare è anche Thiago Gabriel che ha rimediato una botta al ginocchio. "Spero di recuperarlo per giovedì" ha detto DiFra. E' lotta contro il tempo



Il Torino è reduce dalla terza vittoria consecutiva ma contro il Como non ci sarà Mandragora. Sospetta lesione di basso grado del flessore della coscia sinistra. In attesa di comunicati ufficiali, il centrocampista salterà sicuramente Como e Frosinone

Qualche buona notizia però c'è come quella che riguarda Paulo Dybala: l'argentino ha già svolto lavoro parziale in gruppo. Il polpaccio non pare dar più problemi e Gasperini, a meno di sorprese, rispetterà la tabella di recupero convocandolo per la gara interna contro il Cagliari



Di seguito la situazione squadra per squadra su indisponibili e recuperabili in vista della 9^ giornata di Serie A