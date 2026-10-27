Gasperini: "Abbiamo caratteristiche forti. Dybala? Salta anche l'Udinese"

Tre punti importanti per i giallorossi che piegano il Cagliari. Ne ha parlato Gian Piero Gasperini: "È stata una partita difficile dopo le fatiche di Napoli, ma anche i cambi ci hanno permesso di vincere. La mia squadra ha caratteristiche forti da mesi e ci permettono di vincere". Non è più la Roma degli 1-0: "Questa ha la fiducia di segnare anche nel finale". E su Dybala: "Probabilmente salterà anche l'Udinese, l'importante è che torni quello prima dell'infortunio" ROMA-CAGLIARI 4-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Una vittoria per restare in scia della vetta. Importantissimo il successo della Roma, che regola 4-2 il Cagliari dopo lo svantaggio iniziale e con lo strappo decisivo nel finale. Prima la rimonta targata Lulli-Pisilli, poi l'uno-due Mora-Malen nel finale di gara a decidere la sfida. I giallorossi vincono col gioco e i cambi, prestazione analizzata a Sky Sport da Gian Piero Gasperini a partire dai suoi giovani: "Ci hanno dato una mano incredibile. È stata una partita difficile, in molti avevano ancora le scorie post Napoli. C’era sicuramente fatica che ha pesato soprattutto nella ripresa, poi anche i cambi ci hanno permesso di vincere. Le qualità della mia Roma? Non si scompone molto quando il risultato non gli è favorevole, cerca le situazioni migliori che la portano in gol. E sa di avere le risorse per realizzare sia dall’inizio che dalla panchina. Questo ci permette ci avere sempre la fiducia di avere un gol e fare la partita. Abbiamo caratteristiche forti, le portiamo avanti da mesi e ci permettono di vincere. In questo momento soffriamo un po’ di più, stiamo giocando tante partite e abbiamo perso Svilar, Koné, Dybala, Pellegrini e questo pesa nelle rotazioni. A volte siamo costretti a giocare con gli stessi. Teniamo duro, speriamo di recuperare tutti". Approfondimento La Roma piega il Cagliari: 4-2 all'Olimpico

"La qualità dei nostri punti è più alta di un anno fa" Gasperini ha analizzato il numero dei gol concessi nelle ultime partite: "Ne abbiamo presi qualcuno in più ultimamente contro Real e Napoli, stasera è dovuto anche alla fatica. Balerdi ed Hermoso erano fuori senza poter giocare, poi va indicata anche la bravura degli attaccanti del Cagliari. Aver recuperato partite come Napoli e oggi ci mette nella condizione di sfatare il fatto che subivamo le rimonte nel finale...". Non è più la Roma degli 1-0, squadra che ha gli stessi punti di un anno fa (21) ma ha segnato molto di più: "Quella squadra era efficace, questa ha la fiducia di vincere nel finale, di segnare sempre e di non disunirsi e credere nelle proprie potenzialità. Abbiamo avuto anche un calendario impegnativo, questo ci è costato qualche infortunio ma la qualità dei punti di quest’anno è superiore". Infine l'allenatore della Roma ha parlato della possibile assenza di Dybala anche a Udine: "È molto probabile. Eravamo molto fiduciosi per il suo infortunio, ma la sua degenza è un po’ più lunga. L’importante è che recuperi e che torni come prima dell’infortunio". Approfondimento Le pagelle di Roma-Cagliari 4-2