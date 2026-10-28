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Roma, giovani in gol contro il Cagliari: segnano Lulli, Pisilli e Mora

l'analisi

Nel VIDEO l’analisi dell’inviato a Trigoria Paolo Assogna, il giorno dopo il successo per 4-2 sul Cagliari. Oltre al solito Malen, per i giallorossi sono andati a segno tre giovani a cui Gasperini sta dando continuità. Lulli (classe 2007), promesso all’Avellino in estate, è stato fortemente trattenuto dall’allenatore. Pisilli (nato nel 2004) è ormai una certezza ed era già stato valorizzato da De Rossi mentre Ghilardi (2003) ha firmato l’assist per il gol di Mora (un altro 2007)

ROMA-CAGLIARI 4-2, HIGHLIGHTS

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