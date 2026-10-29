Cominciano a emergere le prime notizie su come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan. Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'impianto si chiamerà Generali Stadium. Come annunciato durante la presentazione al Castello Sforzesco di Milano, lo stadio sarà costruito su un podio sopraelevato e avrà una forma a "catino" oltre al nome dello sponsor Generali visibile all'esterno. Nelle prossime ore si attendono ulteriori dettagli sulla nuova casa di Inter e Milan

Secondo quanto riportato dall'Ansa e da altre agenzie di stampa, il nuovo stadio di Inter e Milan si chiamerà Generali Stadium. L'annuncio è arrivato giovedì 29 ottobre nel corso della presentazione del progetto, avvenuta al Castello Sforzesco di Milano, dove sono emersi anche i primi dettagli sull'impianto: avrà una forma a "catino" e sarà costruito su un podio che lo renderà sopraelevato rispetto all'area circostante. La struttura esterna sarà caratterizzata da linee diagonali con il nome della compagnia assicurativa che sarà visibile sulla facciata. Queste le prime informazioni emerse, mentre nelle prossime ore sono attesi ulteriori dettagli sul progetto del nuovo stadio che dovrebbe essere inaugurato per la stagione 2031/32.