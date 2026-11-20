Intervistato dalla testata online norvegese 'Nettavisen' nel ritiro della nazionale lo scorso 11 novembre il difensore aveva dichiarato : "Ho giocato titolare nelle prime sei partite, ma sfortunatamente non abbiamo ottenuto i risultati sperati. Di certo non posso continuare a stare in panchina per il resto del campionato , sono nel pieno della mia carriera e voglio giocare a calcio. Non è facile ed è qualcosa che dovremo valutare se le cose continueranno così ". Su un'eventuale cessione: "È una possibilità a cui sono aperto: probabilmente neanche il club è contento che io stia in panchina, ma sarà una questione che riguarderà sia me che la società. Bisogna capire quale sia la soluzione migliore per entrambi. Non ho ancora parlato con l’allenatore, ma spero di avere qualcuno che lavori per me. E' una situazione che non può durare troppo a lungo".

Palladino: "Dobbiamo continuare a crescere"

Palladino all'arrivo sulla panchina rossoblù disse di voler arrivare a "rompere le scatole a quelle davanti": reduce da quattro vittorie consecutive e cinque nelle ultime sei uscite ora il Bologna è tre punti dal sesto posto e il calendario prevede la sfida con l'Udinese al Dall'Ara e poi una trasferta a Venezia: "La gara di domenica può essere uno spartiacque. Sarà importantissima e difficilissima, perché i bianconeri hanno cambiato allenatore e hanno individualità forti, non meritano la classifica che hanno. Non dobbiamo mollare un centimetro e non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti o c'è il rischio di tornare sotto, è un attimo". Palladino non nasconde di lavorare su un Bologna a trazione anteriore: "Cambiaghi, Bernardeschi e Orsolini insieme? Mi stuzzica l'idea, voglio poter impiegare più giocatori forti possibili, anche a scapito di qualche equilibrio. A sinistra, senza Miranda, ho Alhassane che è tornato solo ieri dalla nazionale. Domani deciderò su alcune soluzioni che ho provato". Ovvero Cambiaghi e Mbangula. Intanto, non avrà El Azzouzi, out due settimane per una lesione all'adduttore, e punta a restituire minuti a Moro, alle spalle di Ferguson e Pobega. E a chi gli chiede se avrebbe meritato la riconferma a Firenze e Bergamo risponde: "Non sta a me dirlo. Cerco di fare del mio meglio e lasciare un bel ricordo. Monza, Fiorentina e Atalanta hanno avuto qualche difficoltà dopo il mio addio ma io resto sempre tifoso delle squadre che ho allenato e auguro loro il meglio. Ora voglio solo dare il mio massimo per il Bologna. Siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare a crescere e andare più in alto possibile".