Monza, realtà virtuale per aiutare i giovani talenti del calcio a migliorareIL PROGETTO
Il Monza e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano hanno sviluppato un progetto con la realtà virtuale per lo sviluppo dei giovani calciatori. I primi risultati con le formazioni Under 13 e Under 14 hanno già portato miglioramenti nel riconoscimento dei contesti di gioco e nello scegliere le azioni più incisive. L'investimento sui giovani del club si evidenzia anche nelle strategie della prima squadra: la formazione di Juric è la più giovane della Serie A con un'età media di appena 23,6 anni
La realtà virtuale entra negli allenamenti del settore giovanile del Monza. Il club brianzolo, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha sviluppato un innovativo progetto che utilizza le tecnologie immersive per migliorare le capacità decisionali dei giovani calciatori. L'iniziativa sta entrando nel vivo con il coinvolgimento delle formazioni Under 13 e Under 14, chiamate a confrontarsi con situazioni di gioco realistiche attraverso appositi visori e video a 360 gradi. Dallo smarcamento al dribbling, fino al passaggio e al tiro: i ragazzi hanno dovuto individuare in pochi istanti la soluzione migliore, allenando rapidità di pensiero, lettura delle situazioni e capacità di scelta. "Il punto di vista in prima persona è estremamente importante e vantaggioso, perché riconoscere sé stessi come autori dell’azione dà un vantaggio cognitivo e migliora la prestazione al compito cognitivo che stiamo svolgendo", ha spiegato Claudia Repetto, docente di Psicologia Generale all'Università Cattolica.
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L'investimento del Monza sui giovani
I primi risultati, dopo quattro settimane di sperimentazione, sono stati positivi, con miglioramenti nella capacità di riconoscere il contesto di gioco e individuare l'azione più efficace. Il progetto si inserisce nella più ampia metodologia presentata in estate dal club sotto il nome di Monza Drive, attraverso la quale il Monza punta a creare identità calcistica, passando necessariamente per la valorizzazione del proprio settore giovanile, attraverso preparazione tecnica, innovazione tecnologica e crescita personale. Un investimento sui giovani che non si limita al vivaio, ma trova riscontro anche nelle scelte della prima squadra. Il Monza si conferma la squadra più giovane della Serie A, con un'età media di appena 23,6 anni per partita nelle prime undici giornate di campionato e di 23,8 anni considerando le sole formazioni titolari. Contro il Napoli, Ivan Juric aveva schierato la formazione più giovane vista nel campionato nelle ultime due stagioni, con una media di 23,4 anni.