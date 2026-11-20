Il Monza e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano hanno sviluppato un progetto con la realtà virtuale per lo sviluppo dei giovani calciatori. I primi risultati con le formazioni Under 13 e Under 14 hanno già portato miglioramenti nel riconoscimento dei contesti di gioco e nello scegliere le azioni più incisive. L'investimento sui giovani del club si evidenzia anche nelle strategie della prima squadra: la formazione di Juric è la più giovane della Serie A con un'età media di appena 23,6 anni

La realtà virtuale entra negli allenamenti del settore giovanile del Monza. Il club brianzolo, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha sviluppato un innovativo progetto che utilizza le tecnologie immersive per migliorare le capacità decisionali dei giovani calciatori. L'iniziativa sta entrando nel vivo con il coinvolgimento delle formazioni Under 13 e Under 14, chiamate a confrontarsi con situazioni di gioco realistiche attraverso appositi visori e video a 360 gradi. Dallo smarcamento al dribbling, fino al passaggio e al tiro: i ragazzi hanno dovuto individuare in pochi istanti la soluzione migliore, allenando rapidità di pensiero, lettura delle situazioni e capacità di scelta. "Il punto di vista in prima persona è estremamente importante e vantaggioso, perché riconoscere sé stessi come autori dell’azione dà un vantaggio cognitivo e migliora la prestazione al compito cognitivo che stiamo svolgendo", ha spiegato Claudia Repetto, docente di Psicologia Generale all'Università Cattolica.