Nel match di domenica alle 20.45, la Juve ospita il Napoli. Contro la sua ex squadra, Spalletti pensa a Koopmeiners dal 1' e Woltemade titolare con Kolo Muani immediatamente alle sue spalle. Ballottaggio sulla sinistra tra McKennie e Cabal: giocasse il colombiano, l'americano al centro al posto di Sarr. Per Allegri (squalificato) dubbio in difesa: Rrahmani è influenzato, pronto Marianucci. Le probabili formazioni di Juventus-Napoli
Probabili Formazioni
JUVENTUS (3-5-1-1) la probabile formazione
Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti
- rispetto alla sconfitta di Genova, Spalletti contro la sua ex squadra dovrebbe cambiare due titolari, lasciando fuori Cambiaso e Alajbegovic
- a centrocampo Koopmeiners dal 1’ insieme a Douglas Luiz e Sarr, con Kalulu a destra e McKennie schierato a sinistra
- l'americano è però in ballottaggio con Cabal: dovesse giocare quest'ultimo, McKennie si sposterebbe al centro prendendo il posto di Sarr
- nel 3-5-1-1, in attacco dentro Woltemade, con Kolo Muani immediatamente alle sue spalle
- difesa confermata con Gatti-Bremer-Lucumi davanti a Vicario
NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione
Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri
- Senza l’infortunato Lobotka, in mezzo al campo dovrebbe giocare De Bruyne, con Anguissa e McTominay mezzali
- In difesa Rrahmani reduce dall’influenza non è al massimo: per questo Allegri (squalificato) potrebbe far partire Marianucci dal 1’
- In porta torna Meret titolare, con Milinkovic-Savic in panchina
- Nel tridente, Hojlund punta centrale con Politano a destra e Lang a sinistra