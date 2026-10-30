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Juventus-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match di domenica alle 20.45, la Juve ospita il Napoli. Contro la sua ex squadra, Spalletti pensa a Koopmeiners dal 1' e Woltemade titolare con Kolo Muani immediatamente alle sue spalle. Ballottaggio sulla sinistra tra McKennie e Cabal: giocasse il colombiano, l'americano al centro al posto di Sarr. Per Allegri (squalificato) dubbio in difesa: Rrahmani è influenzato, pronto Marianucci. Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

SERIE A, 10ª : TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
portiere
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale di destra
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Juventus
Gleison Bremer
Gleison Bremer
difensore centrale
Juventus
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale di sinistra
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Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
esterno destro
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
mezz'ala destra
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
centrocampista centrale
Juventus
Pape Sarr
Pape Sarr
mezz'ala sinistra
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Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno sinistro
Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
trequartista
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Juventus
Nick Woltemade
Nick Woltemade
attaccante

JUVENTUS (3-5-1-1) la probabile formazione

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti

  • rispetto alla sconfitta di Genova, Spalletti contro la sua ex squadra dovrebbe cambiare due titolari, lasciando fuori Cambiaso e Alajbegovic
  • a centrocampo Koopmeiners dal 1’ insieme a Douglas Luiz e Sarr, con Kalulu a destra e McKennie schierato a sinistra
  • l'americano è però in ballottaggio con Cabal: dovesse giocare quest'ultimo, McKennie si sposterebbe al centro prendendo il posto di Sarr
  • nel 3-5-1-1, in attacco dentro Woltemade, con Kolo Muani immediatamente alle sue spalle
  • difesa confermata con Gatti-Bremer-Lucumi davanti a Vicario
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
terzino destro
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
difensore centrale
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Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
terzino sinistro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
mezz'ala destra
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
mezz'ala sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
esterno destro
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante
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Napoli
Noa Lang
Noa Lang
esterno sinistro

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri

  • Senza l’infortunato Lobotka, in mezzo al campo dovrebbe giocare De Bruyne, con Anguissa e McTominay mezzali
  • In difesa Rrahmani reduce dall’influenza non è al massimo: per questo Allegri (squalificato) potrebbe far partire Marianucci dal 1’
  • In porta torna Meret titolare, con Milinkovic-Savic in panchina
  • Nel tridente, Hojlund punta centrale con Politano a destra e Lang a sinistra

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