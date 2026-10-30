Nel match di domenica alle 20.45, la Juve ospita il Napoli. Contro la sua ex squadra, Spalletti pensa a Koopmeiners dal 1' e Woltemade titolare con Kolo Muani immediatamente alle sue spalle. Ballottaggio sulla sinistra tra McKennie e Cabal: giocasse il colombiano, l'americano al centro al posto di Sarr. Per Allegri (squalificato) dubbio in difesa: Rrahmani è influenzato, pronto Marianucci. Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

SERIE A, 10ª : TUTTE LE PROBABILI