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l'intervista

Akanji: "Vincere il derby dipende solo da noi. E dopo due sconfitte è arrivato il momento"

Andrea Paventi

Partire favoriti in vista del derby? Il difensore non lo nega. Ma chiede attenzione. “Dobbiamo sempre avere voglia di vincere”,  spiega Akanji, che fa il punto sulle prime partite giocate e sull'attesa per la partita contro il Milan (in diretta su Sky). “Troppe partite? Il fisico può anche reggere, ma la testa ha bisogno di respirare”

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