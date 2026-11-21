Alla Milano Half Marathon del 22 novembre ci sarà anche Flash, un robot umanoide sviluppato in Cina e progettato per correre. Dopo aver partecipato alla mezza maratona di Pechino (dove ha battuto il record degli esseri umani), l'automa si prepara alla sua prima esperienza europea. Una presenza che riporta al centro il rapporto tra tecnologia e sport, tra prestazioni delle macchine e limiti degli atleti in carne e ossa
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