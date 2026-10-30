Nicola Savino tra derby, musica e tifo: "Milan-Inter è sempre da Cuore Matto"

Da quel derby del 1979, sotto la pioggia, alla canzone di Elio che celebra l'Inter: per Nicola Savino il tifo è una questione di cuore, memoria e passione. In vista della sfida con il Milan, in diretta su Sky Sport sabato alle 20:45, il conduttore ripercorre i suoi ricordi nerazzurri, racconta gli incontri con i campioni e spiega perché non vuole più sentir parlare di 'pazza Inter'