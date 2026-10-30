Introduzione

Giornata da circoletto rosso quella che ci attende dopo il turno infrasettimanale. Ci son infatti due big match che potrebbero rimescolare le gerarchie di classifica. Più di un allenatore è sotto esame e non può più fallire. Dopo i 43 gol segnati nella 9^ di campionato, ci sarà ancora spazio per goleade e big che scalano la classifica cannonieri? Vedremo, intanto resta da capire chi scenderà in campo visti gli acciacchi, i problemi ma anche i vari recuperi (come quelli in casa Milan ma non solo)



Tempo di fare l'appello e chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. C'è chi vorrà "spremere" al massimo i titolarissimi visto che a breve ci sarà la seconda sosta e chi invece potrebbe ruotare. Altre squadre invece hanno già le idee chiare quanto a XI da buttare in campo. Tutte le notizie in tempo reale però arriva dal nostro team di inviati e siamo qui per risolvere dubbi e quesiti di tifosi e fantallenatori



Tra ballottaggi da risolvere e possibili sorprese di formazione, ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni relativo alla 10^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 10^GIORNATA: I 'CAMPETTI'