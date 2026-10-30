Introduzione
Giornata da circoletto rosso quella che ci attende dopo il turno infrasettimanale. Ci son infatti due big match che potrebbero rimescolare le gerarchie di classifica. Più di un allenatore è sotto esame e non può più fallire. Dopo i 43 gol segnati nella 9^ di campionato, ci sarà ancora spazio per goleade e big che scalano la classifica cannonieri? Vedremo, intanto resta da capire chi scenderà in campo visti gli acciacchi, i problemi ma anche i vari recuperi (come quelli in casa Milan ma non solo)
Tempo di fare l'appello e chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. C'è chi vorrà "spremere" al massimo i titolarissimi visto che a breve ci sarà la seconda sosta e chi invece potrebbe ruotare. Altre squadre invece hanno già le idee chiare quanto a XI da buttare in campo. Tutte le notizie in tempo reale però arriva dal nostro team di inviati e siamo qui per risolvere dubbi e quesiti di tifosi e fantallenatori
Tra ballottaggi da risolvere e possibili sorprese di formazione, ecco la situazione, squadra per squadra, a tema probabili formazioni relativo alla 10^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 10^GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
BOLOGNA-MONZA, sabato ore 15
Bologna
- Il clamoroso successo a San Siro rimescola le carte di formazione dopo le rotazioni di mercoledì scorso. Impossibile mettere a riposo questo Mbangula anche se il ballottaggio con Cambiaghi è vivo
- L'ingresso di Miranda ha fatto svoltare Milan-Bologna in favore dei rossoblù. L'esterno spagnolo tornerà, salvo soprese, nell'XI di partenza contro il Monza. Rientro in gruppo per Orsolini
- Possibile giro di riposo per qualche difensore. L'impegno non è dei più pericolosi e quindi Palladino potrebbe ripensare a gente come Vitik, Moro e, perché no, Dovbyk
Monza
- Pensieri in difesa e sulla trequarti per Ivan Juric: uno tra Carboni, Koaudio e Goglichidze è destinato a partire dalla panchina
- Con Folorunsho ancora ai box, Foe Ondoa resta prima scelta. Akinsanmiro rientra dal primo minuto. Difficile che Colombo resti in orbita di titolarità
- Davanti il solito Varela cercherà di aumentare il proprio bottino. A supporto del portoghese c'è il solito traffico. Robinson pare il più sicuro del posto
Probabili formazioni
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Holm, Orsolini, Piccoli, De Silvestri, Enem
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pessina, Ziolkovski, Maye, Folorunsho
UDINESE-ROMA, sabato ore 18
Udinese
- Fari puntati sulla difesa bianconera visto che Solet punta non solo alla convocazione ma anche a ritrovare il posto sulla sinistra
- A proposito di posti da riprendere: Piotrowski lotta con Chakvetadze. Bertola è acciaccato e quindi spazio nuovamente a Vojvoda sulla corsia destra
- Davanti ci sarà Davis ma occhio alla trequarti. Il buon impatto di Unai Gomez contro il Parma potrebbe far propendere per una possibile sorpresa di formazione
Roma
- Non recupera Dybala. Già si sapeva da qualche giorno ma meglio ricordarlo. Nessun problema invece per Balerdi ed Hermoso che saranno regolarmente a disposizione
- Dietro spazio probabilmente a Ghilardi. Punto di domanda su De Roon: non che stia male ma Gasperini pensa a un possibile giro di riposo
- Senza l'ex Atalanta, avremmo un 3-4-2-1 con Rodrigo Mora in campo. Malen ritorna terminale offensivo mentre sulle corsie esterne ci sono i soliti 4 pretendenti per due maglie
Probabili formazioni
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Chakvetadze, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gueye, Bayo, Alaba
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Svilar, Pellegrini, Dybala, Koné
MILAN-INTER, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Milan
- Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira ma non è detto che tutti e tre partano dall'inizio. Al momento ci sono dubbi soprattutto sul lato sinistro di difesa. Out un mese Tomori
- I rossoneri dovrebbero schierarsi infatti con la difesa a 4 con Gila a destra e uno tra Diawara e Bartesaghi sul versante opposto con il primo in leggero vantaggio
- In mediana ci saranno sia Musah che Modric mentre in attacco al fianco di Ramos dovrebbero agire Pulisic e Hutchinson con Cisse per ora dalla panchina
Inter
- Un solo dubbio per Chivu che in porta riparte da Martinez nonostante le ottime prestazioni di Provedel nelle ultime due uscite
- Il punto di domanda è in mediana con Mkhitaryan che al momento è in vantaggio nel triplo ballottaggio che lo vede in lizza per una maglia con Sucic e Zielinski
- Difesa con Akaji in mezzo e il duo Bisseck-Bastoni ai suoi lati. Carlos Augusto per ora è un'opzione dalla panchina mentre davanti ci saranno Thuram e Pio Esposito
Probabili formazioni
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah Modric, Rabiot; Hutchinson, Ramos, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, P.Terracciano, Tomori, Loftus-Cheek
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jones, L.Martinez, Pavard, Stones, Luis Henrique
COMO-VENEZIA, domenica ore 12:30
Como
- Altro problema per Addai, entrato e uscito nella sfida contro il Como. Fabregas potrebbe riproporre Da Cunha largo a destra ma non è l'unica opzione
- Già provato infatti un Yan Couto alto nel trio di trequartisti. Linea che dovrebbe essere completata da Nico Paz e Baturina con Caqueret da usare a gara iniziata
- Dietro spazio a Smolcic qualora Couto avanzasse. Kaiki favorito sul versante sinistro. Davanti, all'indomani delle nuove (brutte) notizie su Kean, resta il solo Douviaks a meno che Nico Paz non faccia il falso 9
Venezia
- Tanti applausi ma zero punti nell'ultimo turno contro l'Inter. I due autogol non dovrebbero pregiudicare la presenza in difesa di Halal e Moreno
- Qualche cambio tra centrocampo e attacco: Busio ha avuto una clamorosa occasione contro l'Inter. Domenica il capitano dovrebbe tornare titolare
- A sinistra Mazzocchi è insidiato da Haps che spera di riprendersi la titolairtà. Sohm-Basic è un duello vivo. In attacco pronto al rientro da titolare Yeboah
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Ricci; Couto, Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Diao, Rodriguez, Chalobah, Liberali, Addai, Kean
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Haps; Adams, Yeboah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Correia
FROSINONE-TORINO, domenica ore 15
Frosinone
- Momento d'oro per la squadra di Alvini. Vincere non fa sentire la fatica? Possibile visto che contro il Torino non dovrebbero esserci "big" a riposo
- Trequarti e punta di riferimento saranno ancora i soliti noti con Fini e Birligea che al massimo saranno chiamati a gara in corso
- Bracaglia-Terzic e Monterisi-Cittadini sono i maggiori dubbi di Alvini. In mediana, nonostante il primo gol in A, Cichella potrebbe riaccomodarsi in panchina per far spazio a Masini
Torino
- Granata perfetti quasi fino all'ultimo. Contro il Como Adams e compagni hanno sfiorato il colpaccio salvo cadere sul più bello. Dubbio Cacciamani per Abate: l'esterno ha un problema alla spalla
- In caso di mancato recupero, pronto Patterson ad agire come esterno sinistro. In mezzo sgomita sempre Gineitis che però non dovrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto
- Attacco affidato ancora al duo Adams-Simeone mentre in difesa Comert spera. La sua ipotetica titolarità dipender solo dal fattore stanchezza dei colleghi di reparto
Probabili formazioni
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Grillitsch
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Braganca, Fitz-Jim, Patterson; Adams, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Fortini, Rodriguez, Mandragora
LAZIO-CAGLIARI, domenica ore 15
Lazio
- Gattuso e i suoi conosceranno già il risultato dell'Inter ma in ogni caso la missione è quella di continuare a macinare punti. Pinamonti è guarito e non sarebbe una sorpresa vederlo dall'inizio
- Noslin sta facendo bene ma in caso di turnover sarebbe la punta centrale a ruotare. Dietro buon esordio dall'inizio di Diogo Leite che ha contribuito a far rifiatare Provstgaard che però torna dal primo minuto
- Potrebbe invece riposare Sutalo. Al momento il ballottaggio lo vede in lotta con Doekhi. Marusic e Rovella, in recupero dai rispettivi problemi, non verranno rischiati
Cagliari
- Pisacane spera di ritrovare Winks e l'equilibrio che garantisce da centrale di centrocampo. L'inglese ha problemi alla schiena ma conta di recuperare
- Dietro i rossoblù dovrebbero tornare a 4 con Zé Pedro a destra e Obert sul lato opposto. Deiola può sempre "dividersi" tra centrale di difesa e centrocampista
- Davanti, dopo il duo Fadera-Nzola che aveva portato avanti il Cagliari contro la Roma, dovremmo rivedere Mendy con Maldini e Massolin alle proprie spalle
Probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gudmundsson
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano, Maldini, Massolin; Mendy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idrissi, Felici
LECCE-GENOA, domenica ore 18 su Sky Sport
Lecce
- Seconda giornata di squalifica da scontare per Gaspar. In caso (probabile) di ritorno alla difesa a 4, ci saranno Siebert e Thiago Gabriel dall'inizio
- Davanti è sempre più rebus visto lo stop nella rifinitura con il Frosinone per Geubbels. Giovedì era stato scelto Paco Esteban ma Stulic confida di potersi giocare le proprie chance
- Centrocampo che dovrebbe tornare quello visto prima dell'infrasettimanale con Ngom centrale con ai propri lati Kaba e Maleh. Nel trio di attaccanti ritroverà una maglia N'Dri
Genoa
- La vittoria contro la Juventus è alle spalle e l'impegno di Lecce è realisticamente pericoloso. Tra le tante conferme di De Rossi ci sarà quella di Baldanzi
- Il problema di Ellertsson non pare grave e l'islandese dovrebbe essere schierato a destra. Sull'altro versante pronto El Shaarawy
- In mediana tra ritorni e momenti di forma ottimi c'è l'imbarazzo della scelta. Per questa giornata i sono in pole il solito Frendrup e Wiafe che ha pienamente recuperato dal piccolo fastidio muscolare
Probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Stulic, Fatah
Squalificati: Gaspar
Indisponibili: Ilic, Berisha, Coulibaly, Pierotti, Geubbels
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Baldanzi, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Venturino, Havel
JUVENTUS-NAPOLI, domenica ore 20:45
Juventus
- Tutti sono chiamai a dare risposte immediate ma la sfida è di quelle toste. Spelletti dovrebbe optare per un 3-5-1-1 con Kolo Muani alle spalle di Woltemade
- In difesa Bremer avrà ai propri lati Gatti e Lucumì mentre gli esterni di centrocampo saranno Kalulu a destra e McKennie a sinistra
- L'americano però potrebbe spostarsi da interno di centrocampo qualora Spalletti decidesse di affidare la corsia sinistra a Cabal. Il ballottaggio quindi è tra Sarr e l'ex Verona con gli eventuali spostamenti citati
Napoli
- Allegri ha perso anche Lobotka che resterà fermo per circa 90 giorni. Problema non da poco anche se come play in mezzo al campo c'è De Bruyne
- Il belga sarà senza dubbio titolare con Anguissa e McTominay a completare il pacchetto mediano. In difesa Rrahmani-Marin coppia quasi obbligata viste le assenze
- In attacco Politano e Hojlund sono tornati a macinare bonus. Difficile non pensare a loro domenica sera. Per la terza maglia in attacco il favorito è Lang
Probabili formazioni
JUVENTUS (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Kolo Muani; Woltemade
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Thuram, Locatelli, Grabara, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano Hojlund, Lang
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Neres, Alisson Santos, Lobotka, Spinazzola
SASSUOLO-FIORENTINA, lunedì ore 18:30 su Sky Sport
Sassuolo
- Cambio obbligato in mezzo al campo per Aquilani dopo il rosso rimediato da Thorstvedt contro la Lazio. Rientro da titolare quindi per Adzic
- Restiamo in mediana perché Matic è indispensabile per questo Sassuolo ma il suo pieno recupero non è scontato. In preallarme resta Lipani
- In difesa dovremmo rivedere Van der Brempt sulla destra. La vera novità potrebbe essere legata al ritorno di Idzes. Candidato forte anche Candé. Davanti Esposito sarà la punta centrale
Fiorentina
- Pochi cambi per Vanoli in vista del Sassuolo. La buona produzione offensiva di giovedì scorso porta alla conferma di Njie e Pellegrino
- Beto sperava ma al momento il suo posto iniziale è in panchina. Stesso discorso per Goncalves. In mezzo al campo invece potremmo vedere un cambio
- Con Ndour e Brescianini ci sarà spazio dall'inizio per Oulai. Joao Mario e Jimenez confermati terzini. Con Dragusin ci sarà nuovamente Viery
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Idzes, Caleta-Car, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté
Squalificati: Thorstvedt
Indisponibili: Koné, Leysen, Boloca
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi, Atta, Ranieri, Pongracic
ATALANTA-PARMA, lunedì ore 20:45
Atalanta
- Scelte di fatto obbligate per Sarri che nell'ultimo turno ha perso sia Kristensen (dopo meno di 5 minuti) che Gaetano. Entrambi saranno a disposizione dopo la sosta
- In difesa per fortuna dei nerazzurri è tornato Scalvini che quindi affiancherà Obric. Davanti al pacchetto arretrato si posizioneranno Ederson e Pasalic
- Davanti Scamacca è ancora indisponibile e quindi toccherà nuovamente a Krstovic. Trio di trequartisti che va verso la conferma con Zalewski ed Elams ai lati di De Ketealere
Parma
- Zero gol subiti contro l'Udinese ma un solo punto portato a casa. Gilardino riparte da Daffara in porta e una linea difensiva che potrebbe ricomprendere Drobnic
- In caso di 3-5-2 nuova chance per Sierro da centrale di centrocampo. Fabbian pare un'alternativa a Bernabé che è reduce dal rigore fallito ma che sarà nuovamente in campo dall'inizio
- Davanti qualche dubbio in più: Romero non è stato incisivo ma la sua rapidità può essere un'arma. Frigan scalpita così come Lontani. Parma che ha messo a segno un solo gol con i titolari in questa stagione
Probabili formazioni
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Orbic, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Kossounou, Raspadori, Kessié, Kolasinac, Bellanova, Kristensen, Gaetano
PARMA (3-4-2-1): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Belghali, Bernabé, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Romero
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Elphege