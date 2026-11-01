Como-Venezia, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Ancora privo di Kean, Fabregas punta su Douvikas rifornito da Da Cunha, Paz e Baturina. C'è Ricci accanto a Milla, dietro tornano Kaiki e Butez in porta. Nicola conferma Lauberbach con Adams, schiera Busio (preferito a Basic) e conferma la difesa con Halhal, Juan Jesus e Moreno. Diretta alle 12.30 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky