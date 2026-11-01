Il Como ha registrato una vittoria e tre pareggi nei quattro precedenti contro il Venezia in Serie A; solo contro il Lecce (otto) la squadra azzurra ha disputato più partite nella competizione senza mai perdere
Como-Venezia, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE
Ancora privo di Kean, Fabregas punta su Douvikas rifornito da Da Cunha, Paz e Baturina. C'è Ricci accanto a Milla, dietro tornano Kaiki e Butez in porta. Nicola conferma Lauberbach con Adams, schiera Busio (preferito a Basic) e conferma la difesa con Halhal, Juan Jesus e Moreno. Diretta alle 12.30 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Sohm, Busio, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. All. Nicola
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Formazioni ufficiali
- COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Sohm, Busio, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. All. Nicola
Le scelte di Fabregas
Qualche rotazione tra gli azzurri in vista del Lens, ma il centravanti resta Douvikas a causa dello stop prolungato di Kean. Alle sue spalle ancora Da Cunha (alzato sulla trequarti), Nico Paz e Baturina di nuovo titolare. Chance per Ricci in mezzo con Milla. Dietro torna Butez in porta mentre Kaiki prende il posto di Valle
Le scelte di Nicola
Rispetto alla sconfitta casalinga con l'Inter, i veneti confermano dall'inizio Lauberbach (e non Yeboah) in coppia con Adams. In mezzo si rivede capitan Busio, preferito a Basic insieme a Sohm ed Helgason. Non si cambia invece in difesa: Halhal e Moreno (sfortunati protagonisti con due autogol al Penzo) giocano insieme a Juan Jesus
Prima di un'altra notte di Champions, il Como insegue la quarta vittoria consecutiva in campionato. Mercoledì c'è la trasferta in Francia a Lens, prima però arriva al Sinigaglia il Venezia ultimo in classifica. Attenzione però ai veneti che, da quando è arrivato Nicola in panchina, hanno battuto il Napoli e ceduto solo nel finale alla capolista Inter
Gli highlights di Torino-Como 1-3
Nel turno infrasettimanale è arrivata la terza vittoria di fila della squadra di Fabregas: rimonta nel finale nel segno di Nico Paz
Gli highlights di Venezia-Inter 0-2
Due autogol nel finale costano lo stop contro la capolista: ottava sconfitta in nove turni di campionato per il Venezia
Tra Serie A e Serie B, il Como ha perso solo due dei 16 precedenti interni contro il Venezia (8V, 6N, 2P); gli azzurri sono inoltre rimasti imbattuti in casa contro gli arancioneroverdi in tutte le sfide casalinghe disputate negli anni 2000 (2V, 2N)
Il Como ha vinto con almeno due gol di scarto ciascuna delle ultime tre partite di Serie A, stabilendo una striscia record per il club nella competizione; l'ultima squadra a riuscirci per almeno quattro gare consecutive è stata l'Inter nel dicembre 2024 (cinque)
Il Como ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A disputate dall'inizio di maggio, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni; nel periodo, nessuna squadra attualmente nei cinque maggiori campionati europei ha concesso meno reti tra le mura amiche
Il Venezia (1V 8P) potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a perdere almeno nove delle prime 10 partite di un singolo campionato, dopo il Varese nella stagione 1965/66 (1N 9P)
Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime 30 trasferte in Serie A (10N, 20P); solo Casale (38, ultima delle sfide nel 1934), Lecco (34 nel 1967) e Ancona (34 nel 2004) hanno una striscia aperta di gare esterne senza successi più lunga nel massimo campionato
Il Venezia ha realizzato tre autogol in questa stagione di Serie A, nessuna squadra ne conta di più nei cinque maggiori campionati europei, a pari merito con l'Elche; due di queste autoreti sono arrivate nel turno scorso contro l'Inter
Il Como è la squadra che ha segnato più gol in questa Serie A a seguito di un recupero offensivo (quattro); i lombardi hanno prodotto 16 conclusioni da questa situazione di gioco, meno solamente di Fiorentina e Roma nel torneo in corso
Nico Paz è uno dei due soli giocatori ad aver registrato almeno tre gol e tre assist in questa Serie A, insieme ad Adrien Rabiot (4G, 3A). Dopo aver partecipato attivamente a un gol in ciascuna delle ultime due giornate, il centrocampista del Como punta a trovare il coinvolgimento in una rete per la terza gara consecutiva, eguagliando la sua miglior striscia nel massimo campionato stabilita nel settembre 2025. GUARDA LE STATISTICHE DI PAZ
A partire dalla scorsa stagione, John Yeboah (20 – 11 gol e 9 assist) è il giocatore del Venezia che ha preso parte a più reti in campionato, tra Serie A e Serie B, tuttavia dopo aver realizzato la prima rete dei veneti in questo campionato (contro il Frosinone il 6 settembre) non ha poi più messo lo zampino nei successi cinque centri realizzati dal Venezia nel torneo. GUARDA LE STATISTICHE DI YEBOAH