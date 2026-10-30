Introduzione
L'infrasettimanale ha portato brutte notizie per qualche allenatore. Allegri ha l'infermeria pienissima. L'ultimo ko, brutto, è quello che ha colpito Lobotka. Per il centrocampista lo stop è di un mese e mezzo: gli esami hanno infatti evidenziato una Lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Lunga dicitura e lunga assenza dal campo.
E' durata invece solo 4 minuti la gara di Kristensen: anche Sarri non sa più a che santo votarsi. Difesa della Dea che continua a perdere pezzi. Per fortuna Scalvini è rientrato appena in tempo. Stop anche per Gaetano. In casa Roma si allunga lo stop di Svilar. C'era un tentativo di recupero per la Champions ma il portiere, dopo il nuovo controllo, starà ai box fino a dopo la sosta. Niente ritorno nell'immediato neppure per Dybala.
Per quel che riguarda le buone notizie il più contento è Amorim che avrà a disposizione Gila, Rabiot e Moreira per il derby. Rientro in gruppo anche per Orsolini, per la gioia dei fantallenatori. In casa Como c'è da registrare un nuovo problema muscolare per Addai, appena tornato a disposizione dopo un lungo stop. Per quel che riguarda gli squalificati, Gaspar deve scontare la seconda giornata di stop. "Nuovo" squalificato è invece Thorstvedt dopo il grave fallo di gioco contro la Lazio. Dopo la rinuncia al ricorso, Allegri resta confinato in tribuna. Niente Juventus-Napoli dalla panchina per lui
Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 10^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
10^ giornata: Atalanta-Parma
- BELLANOVA - Distrazione di basso grado dell’adduttore. Torna dopo la sosta
- KRISTENSEN - Problema muscolare. In attesa di accertamenti. Salta il Parma
- GAETANO - Problema alla coscia. Salta il Parma
- SCAMACCA - Risentimento ai flessori della coscia destra. Rientro possibile poco prima della sosta
- KESSIE - Distrazione al polpaccio destro. Rientro dopo la sosta
- KOLASINAC - Distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per inizio novembre
- KOSSOUNOU - Lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per la seconda metà di novembre.
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto dopo la sosta di novembre
- RASPADORI - Distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rientro previsto nella seconda metà di novembre
- POMPEI - Frattura della falange. Rientro nella seconda metà di novembre
BOLOGNA
10^ giornata: Bologna-Monza
- ORSOLINI - Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientrato in gruppo e recuperabile quindi per la gara contro il Monza
- ENEM - Tendinopatia achillea. Dovrebbe saltare anche la 10^ giornata
- PICCOLI - Lesione del bicipite femorale della coscia destra. Rientro a cavallo della sosta
- DE SILVESTRI - Risentimento muscolare alla coscia. Rientro a cavallo della sosta
- HOLM - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rientro tra febbraio e marzo 2027
CAGLIARI
10^ giornata: Lazio-Cagliari
- WINKS - Lombalgia. In dubbio per la sfida contro la Lazio
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Rientro a maggio 2027
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
COMO
10^ giornata: Como-Venezia
- ADDAI - Problema muscolare. In attesa di accertamenti. Indisponibile almeno fin dopo a sosta
- CHALOBAH - Problema alla gamba. Dovrebbe rientrare poco prima della sosta
- LIBERALI - Problema alla gamba. In dubbio per la 10^ giornata
- RODRIGUEZ - Problema fisico non specificato. Fabregas ha detto "Infortunio lungo" ma non sono stati specificati i tempi di recupero
- KEAN - Problema alla tibia. Rientro a metà dicembre
- DIAO - Lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Rientro dopo la sosta
FIORENTINA
10^ giornata: Sassuolo-Fiorentina su Sky Sport
- PONGRACIC - Lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Rientro dopo la sosta
- ATTA - Sovraccarico addominale. Rientro previsto nella sfida prima della sosta
- RANIERI - Problema a un piede. In dubbio per la 10^ giornata
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a dicembre
FROSINONE
10^ giornata: Frosinone-Torino
- GRILLITSCH - Sindrome retto-adduttoria. Rientro programmato per inizio novembre
GENOA
10^ giornata: Lecce-Genoa su Sky Sport
- ELLERTSSON - Problema alla caviglia. Gli esami hanno escluso lesioni. In forte dubbio per la 10^ giornata
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella prima metà di novembre
- HAVEL - Problema alla caviglia. Rientro a metà novembre
INTER
10^ giornata: Milan-Inter su Sky Sport
- LUIS HENRIQUE - Risentimento all'adduttore lungo della coscia destra. Tornerà direttamente dopo la sosta di novembre
- LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al flessore della coscia sinistra. Out fino a dopo la sosta per le nazionali di novembre
- JONES - Risentimento agli adduttori. Tentativo di recupero per la sfida di Champions del 3 novembre
- STONES - Risentimento ai flessori. Dovrebbe tornare poco prima della sosta
- PAVARD - Risentimento agli adduttori della coscia destra.. Tentativo di recupero per la sfida di Champions del 3 novembre
JUVENTUS
10^ giornata: Juventus-Napoli
- NICO GONZALEZ - Lesione al soleo desto. Rientro dopo la sosta
- CELIK - Lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro dopo la sosta
- CONCEICAO - Lussazione gleno-omerale. Rientro dopo la sosta
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- LOCATELLI - Operato al menisco esterno. Rientro previsto nel 2027
- EKHATOR - Lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- THURAM - Operazione al ginocchio. Rientro a inizio 2027
- GRABARA - Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione di fatto finita
LAZIO
10^ giornata: Lazio-Cagliari
- GUDMUNDSSON - Lussazione alla spalla destra. Rientro possibile da metà novembre
- MARUSIC - In recupero da lesione muscolare. Recuperabile per la 10^giornata
- ROVELLA - In recupero dopo la lesione al polpaccio di fine agosto. Recuperabile per la 10^giornata
LECCE
10^ giornata: Lecce-Genoa su Sky Sport
- GASPAR - Squalificato un turno. Salta il Genoa
- GEUBBELS - Problema all'adduttore. In attesa di accertamenti. Salta il Genoa
- COULIBALY - Lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Rientro dopo la sosta
- BERISHA - Sovraccarico muscolare. Rientro probabile a inizio novembre
- PIEROTTI - Frattura composta del malleolo mediale della caviglia. Rientro a fine gennaio 2027
- ILIC - Lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. Rientro ad aprile 2027
MILAN
10^ giornata: Milan-Inter su Sky Sport
- GILA - Sovraccarico alla caviglia. Recuperabile per la 10^ giornata
- MOREIRA - Affaticamento al flessore. Recuperabile per la 10^ giornata
- RABIOT - Affaticamento al polpaccio destro. Recuperabile per la 10^ giornata
- CHUKWUEZE - Trattamento infiltrativo all'anca sinistra. Nuovo controllo a novembre
- LOFTUS-CHEEK - Lesione a un muscolo flessore mediale della coscia sinistra.. Rientro probabile dopo la sosta
- GABBIA - Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Inizia la terapia conservativa. Rientro previsto all'inizio del 2027
- SAELEMAEKERS - Sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia. Rientro nel 2027
- P. TERRACCIANO - Problema muscolare. Rientro possibile dopo la sosta
MONZA
10^ giornata: Bologna-Monza
- ZIOLKOWSKI - Fascite plantare. Potrebbe tornare dopo la sosta
- MAYE - Fastidio muscolare. Rienro probabile a cavallo della sosta
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per fine novembre
NAPOLI
10^ giornata: Juventus-Napoli
- ALLEGRI (allenatore) - Squalificato per un turno. Non sarà in panchina contro la Juventus.
- LOBOTKA - Lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Rientro nella seconda metà di dicembre
- BADIASHILE - Lesione di medio grado del retto femorale destro. Rientro dopo la sosta
- SPINAZZOLA - Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rientro dopo la sosta
- ALISSON SANTOS - Lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a finde dicembre
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027
- FAVASULI - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà dicembre
- NERES - Lesione di basso grado alla coscia destra. Out almeno fino a inizio novembre o, al più tardi, dopo la sosta di novembre
PARMA
10^ giornata: Atalanta-Parma
- ELPHEGE - Operato per appendicite acuta. Tempi di recupero non ancora comunicati
ROMA
10^ giornata: Udinese-Roma
- SVILAR - Micro-frattura al quinto dito del piede. Rientro dopo la sosta
- KONÈ - Lesione muscolare di primo grado. Punta a tornare il 7 novembre col Sassuolo, subito prima della sosta
- DYBALA - Lesione minima al gemello del polpaccio. Salta anche la sfida contro l'Udinese
- PELLEGRINI - Lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Possibile rientro a gennaio 2027
SASSUOLO
10^ giornata: Sassuolo-Fiorentina su Sky Sport
- THORSTVEDT - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- LEYSEN - Lesione al legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Si dovrà operare. Rientro nel 2027
- KONÈ - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
TORINO
10^ giornata: Frosinone-Torino
- MANDRAGORA - Sofferenza muscolare ai flessori della coscia sinistra. Salta il Frosinone in attesa di capire se tornerà poco prima della sosta o dopo la pausa per le nazionali
- RODRIGUEZ - Lesione di basso grado ai flessori della coscia sinistra. Rientro dopo la sosta
- FORTINI - Problema all'adduttore. In dubbio per la 10^ giornata
UDINESE
10^ giornata: Udinese-Roma
- SOLET - Problema al muscolo pettineo della gamba sinistra. In dubbio per la 10^ giornata
- BAYO - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Torna dopo la sosta
- ZANOLI - Fastidio muscolare. In forte dubbio per la 10^ giornata
- ALABA - Risentimento al polpaccio destro. Tentativo di recupero per l'11^giornata
- GUEYE - Operato alla caviglia. Rientro previsto a metà/fine gennaio 2027
VENEZIA
10^ giornata: Como-Venezia
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre
- CORREIA - Risentimento al flessore della gamba. Salta anche il Como
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto dopo la sosta
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a inizio novembre