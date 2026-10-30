Introduzione

L'infrasettimanale ha portato brutte notizie per qualche allenatore. Allegri ha l'infermeria pienissima. L'ultimo ko, brutto, è quello che ha colpito Lobotka. Per il centrocampista lo stop è di un mese e mezzo: gli esami hanno infatti evidenziato una Lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Lunga dicitura e lunga assenza dal campo.



E' durata invece solo 4 minuti la gara di Kristensen: anche Sarri non sa più a che santo votarsi. Difesa della Dea che continua a perdere pezzi. Per fortuna Scalvini è rientrato appena in tempo. Stop anche per Gaetano. In casa Roma si allunga lo stop di Svilar. C'era un tentativo di recupero per la Champions ma il portiere, dopo il nuovo controllo, starà ai box fino a dopo la sosta. Niente ritorno nell'immediato neppure per Dybala.





Per quel che riguarda le buone notizie il più contento è Amorim che avrà a disposizione Gila, Rabiot e Moreira per il derby. Rientro in gruppo anche per Orsolini, per la gioia dei fantallenatori. In casa Como c'è da registrare un nuovo problema muscolare per Addai, appena tornato a disposizione dopo un lungo stop. Per quel che riguarda gli squalificati, Gaspar deve scontare la seconda giornata di stop. "Nuovo" squalificato è invece Thorstvedt dopo il grave fallo di gioco contro la Lazio. Dopo la rinuncia al ricorso, Allegri resta confinato in tribuna. Niente Juventus-Napoli dalla panchina per lui



Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 10^ giornata di Serie A