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Como-Venezia, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il Como ospita il Venezia nella 10^ giornata di Serie A: match in programma domenica 1 novembre alle 12.30. Fabregas dovrebbe scegliere Ricci a centrocampo e Couto-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas. Nicola con due dubbi: Mazzocchi o Haps a sinistra, Yeboah o Lauberbach in avanti

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
difensore centrale
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Como
Kaiki Bruno Kaiki
Kaiki Bruno Kaiki
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Samuele Ricci
Samuele Ricci
centrocampista centrale
Como
Yan Couto
Yan Couto
trequartista destro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
trequartista sinistro
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

COMO (4-2-3-1), la probabile formazione

Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Kaiki; Perrone, Ricci; Couto, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Fabregas rilancia Butez in porta, dopo aver fatto giocare Sanchez dal 1' a Torino
  • In difesa Smolcic a destra e Kaiki a sinistra, a centrocampo Ricci torna titolare
  • Sulla trequarti Couto-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas
Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
portiere
Venezia
Redouane Halhal
Redouane Halhal
difensore centrale di destra
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Venezia
Matías Moreno
Matías Moreno
difensore centrale
Venezia
Juan Jesus
Juan Jesus
difensore centrale di sinistra
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Venezia
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
esterno destro
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
mezzala destra
Venezia
Toma Basic
Toma Basic
centrocampista centrale
Venezia
Simon Sohm
Simon Sohm
mezzala sinistra
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Venezia
Pasquale Mazzocchi
Pasquale Mazzocchi
esterno sinistro
Venezia
John Yeboah
John Yeboah
attaccante
pubblicità
Venezia
Akor Adams
Akor Adams
attaccante

VENEZIA (3-5-2), la probabile formazione

F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

  • Rispetto alla sconfitta con l'Inter Nicola dovrebbe rilanciare Basic e Yeboah (in ballottaggio con Lauberbach) dal 1'
  • Dubbio anche a sinistra con Mazzocchi in vantaggio su Haps

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