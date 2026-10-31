Il Como ospita il Venezia nella 10^ giornata di Serie A: match in programma domenica 1 novembre alle 12.30. Fabregas dovrebbe scegliere Ricci a centrocampo e Couto-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas. Nicola con due dubbi: Mazzocchi o Haps a sinistra, Yeboah o Lauberbach in avanti
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1), la probabile formazione
Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Kaiki; Perrone, Ricci; Couto, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Fabregas rilancia Butez in porta, dopo aver fatto giocare Sanchez dal 1' a Torino
- In difesa Smolcic a destra e Kaiki a sinistra, a centrocampo Ricci torna titolare
- Sulla trequarti Couto-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas
VENEZIA (3-5-2), la probabile formazione
F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola
- Rispetto alla sconfitta con l'Inter Nicola dovrebbe rilanciare Basic e Yeboah (in ballottaggio con Lauberbach) dal 1'
- Dubbio anche a sinistra con Mazzocchi in vantaggio su Haps