Le partite di Serie A di oggi

Oggi, domenica 1 novembre, si scende in campo per la 10^ giornata di Serie A. Alle 18.00 in campo Lecce e Genoa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . A Sky Calcio Club, con Fabio Caressa un ospite d’eccezione: l’ex allenatore di Milan e Fiorentina, Stefano Pioli. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

La domenica dell'10^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Como-Venezia. Alle 15.00 un doppio appuntamento: Lazio-Cagliari e Frosinone-Torino . Alle 18.00 scendono in campo Lecce e Genoa , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW , mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Juventus-Napoli.

Gli studi di Sky Sport. Pioli ospite al Club

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Federico Zancan, Michele Padovano e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e un ospite d’eccezione: l’ex allenatore di Milan e Fiorentina Stefano Pioli.