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il commento

La Juve non è guarita, sta iniziando a curarsi

Giovanni Guardalà

©Getty

La squadra di Spalletti supera il Napoli mostrando impegno, coraggio e qualche individualità capace di accendere la partita. Restano però le assenze, le difficoltà di una rosa in emergenza e il rapporto complicato con il pubblico. Spalletti non nasconde i problemi e spera di poter tornare a lavorare presto con più giocatori a disposizione

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