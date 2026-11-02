il commento
La Juve non è guarita, sta iniziando a curarsi
La squadra di Spalletti supera il Napoli mostrando impegno, coraggio e qualche individualità capace di accendere la partita. Restano però le assenze, le difficoltà di una rosa in emergenza e il rapporto complicato con il pubblico. Spalletti non nasconde i problemi e spera di poter tornare a lavorare presto con più giocatori a disposizione
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