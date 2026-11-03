L'amministratore delegato e direttore generale bianconero è intervenuto all'assemblea degli azionisti: "Non illudiamoci di vincere domani: lavoreremo per farlo, ma non voglio vendere fumo e per costruire ci vuole tempo e non chiacchiere. Studio il mondo Juve, la società è forte". Poi ribadisce la fiducia in Spalletti: "E' il nostro allenatore, lo sosteniamo"

L'amministratore delegato e direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali è intervenuto all'assemblea degli azionisti del club bianconero all'Allianz Stadium: "Non illudiamoci di vincere domani: lavoreremo per farlo, ma non voglio vendere fumo e per costruire ci vuole tempo e non chiacchiere. Ho collaboratori validi e compreremo chi avremo le possibilità di farlo, di certo non critico i miei predecessori perché si può sbagliare e darò il massimo per questa società: ho scelto la Juve perché è una sfida e mi piacciono, c'è tanto lavoro da fare".

"Studio il mondo Juve, la società è forte"

"E' un momento emozionante e di grande orgoglio: in questi quattro mesi ho studiato il mondo Juventus, ogni giorno cerco di capirne sempre di più su storia e valori. I risultati degli ultimi anni non sono positivi, ne sono cosciente, ma nei momenti difficile bisogna fare delle cose per ottenere risultati - continua nel suo intervento - e dobbiamo essere bravi a uscirne: possiamo farlo se siamo assieme e siamo determinati, la società lo merita e dobbiamo portare a termine nostro obiettivo. Possiamo farcela a ritrovare entusiasmo e senso di appartenenza, qui c'è una società forte". Carnevali aggiunge che "serve un progetto totale tra prima squadra, Next Gen e settore giovanile: abbiamo un potenziale incredibile anche fuori dal campo tra inclusione, rispetto verso gli altri e sostenibilità ambientale, stiamo costruendo nuove piattaforme".