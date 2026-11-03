Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Juventus, Carnevali: "Per vincere serve tempo, non chiacchiere"

juventus

L'amministratore delegato e direttore generale bianconero è intervenuto all'assemblea degli azionisti: "Non illudiamoci di vincere domani: lavoreremo per farlo, ma non voglio vendere fumo e per costruire ci vuole tempo e non chiacchiere. Studio il mondo Juve, la società è forte". Poi ribadisce la fiducia in Spalletti: "E' il nostro allenatore, lo sosteniamo"

L'amministratore delegato e direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali è intervenuto all'assemblea degli azionisti del club bianconero all'Allianz Stadium: "Non illudiamoci di vincere domani: lavoreremo per farlo, ma non voglio vendere fumo e per costruire ci vuole tempo e non chiacchiere. Ho collaboratori validi e compreremo chi avremo le possibilità di farlo, di certo non critico i miei predecessori perché si può sbagliare e darò il massimo per questa società: ho scelto la Juve perché è una sfida e mi piacciono, c'è tanto lavoro da fare". 

"Studio il mondo Juve, la società è forte"

"E' un momento emozionante e di grande orgoglio: in questi quattro mesi ho studiato il mondo Juventus, ogni giorno cerco di capirne sempre di più su storia e valori. I risultati degli ultimi anni non sono positivi, ne sono cosciente, ma nei momenti difficile bisogna fare delle cose per ottenere risultati - continua nel suo intervento - e dobbiamo essere bravi a uscirne: possiamo farlo se siamo assieme e siamo determinati, la società lo merita e dobbiamo portare a termine nostro obiettivo. Possiamo farcela a ritrovare entusiasmo e senso di appartenenza, qui c'è una società forte". Carnevali aggiunge che "serve un progetto totale tra prima squadra, Next Gen e settore giovanile: abbiamo un potenziale incredibile anche fuori dal campo tra inclusione, rispetto verso gli altri e sostenibilità ambientale, stiamo costruendo nuove piattaforme". 

"Spalletti nostro allenatore, lo sosteniamo"

L'amministratore delegato sulla stretta attualità: "Spalletti è il nostro allenatore e lo sosteniamo". Il nuovo attestato di stima è arrivato durante l'assemblea degli azionisti che si sta svolgendo all'Allianz Stadium. Carnevali ha anche annunciato un cambio in lista Uefa: "E' possibile integrare la rosa, sostituiremo Locatelli con Ekhator".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Inter, contratto prolungato a Dimarco fino al 2028

la situazione

Il club nerazzurro ha esercitato la clausola unilaterale, portando la scadenza del contratto...

Atalanta in ritiro, Giuntoli: "Avanti con Sarri"

Serie A

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, a Sky Sport ha annunciato che la squadra...

Udinese, Paolo Zanetti è il nuovo allenatore

Serie A

Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese. Le due parti hanno definito gli ultimi...

Frosinone, stop Raimondo: lesione alla caviglia sx

Serie A

Brutto infortunio per Antonio Raimondo. L'attaccante del Frosinone è uscito intorno alla mezzora...

Dove vedere Atalanta-Parma

guida tv

La partita tra Atalanta e Parma che chiude la 10^ giornata di Serie A si gioca lunedì 2 novembre...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE