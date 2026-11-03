Juve, approvato aumento capitale fino a 250 mln

L'assemblea degli azionisti del club bianconero ha approvato un aumento di capitale. Un'operazione di rafforzamento patrimoniale da 250 milioni di euro per coprire debiti e investire sul mercato. L'amministratore delegato Carnevali: "Lavoreremo per vincere, non sarà facile. Ci vorrà tempo"

All’Allianz Stadium, l’Assemblea degli azionisti vota per l’ok all’aumento di capitale. 250 milioni di euro per appianare i debiti e da investire sul mercato, sempre secondo i paletti del settlement agreement concordato con UEFA. Un’assemblea con oltre 270 piccoli azionisti presenti aperta dal primo discorso di Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato. Che richiama all’unità i tifosi come fatto pochi giorni fa con i calciatori alla Continassa dopo il ko di Genova. "Lavoreremo per vincere, ma non sarà facile. Ci vorrà tempo. Vogliamo portare un po’ di italianità nella struttura". Questo in sintesi il messaggio dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali che non ha voluto sbilanciarsi invece sul candidato presidente della Figc tra Malagò e Galliani. Intanto la squadra dopo un giorno di riposo tornerà ad allenarsi alla vigilia della quarta sfida di Europa League ad Alkmaar. C’è da valutare la situazione di Mckennie, che potrebbe anche continuare a lavorare a Torino per essere pronto per la sfida successiva contro la Fiorentina. In Olanda sarà partita specialissima per Teun Koopminers sempre protagonista in bianconero tra luci e ombre e che ha iniziato la sua carriera proprio nell’Az Alkmaar, e li ritroverà il fratello Peer. Un affare di famiglia. Un affare da Juve in Europa.