Serie A, la presentazione dell’11^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
L’undicesimo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 6 e si chiude domenica 8 novembre. Su Sky e in streaming su NOW: Venezia-Udinese, Roma-Sassuolo e Inter-Como. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
L’undicesimo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 6 e domenica 8 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Venezia-Udinese, Roma-Sassuolo e Inter-Como. La giornata di Serie A si apre venerdì con Venezia-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro le partite del sabato con un doppio appuntamento alle 15.00: Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce. Alle 18.00 Parma-Bologna mentre alle 20.45 invece è il momento di Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si conclude domenica 8 con alle 12.30 Napoli-Lazio, nuovamente un doppio appuntamento alle 15.00, Genoa-Milan e Monza Atalanta, mentre alle 18.00 scendono in campo Inter e Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica, alle 20.45, con Fiorentina-Juventus.
Serie A, la programmazione dell’11^ giornata
Venerdì 6 novembre
- ore 20.45: Venezia-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sacchi J.L.]
Sabato 7 novembre
- ore 15.00: Cagliari-Frosinone su DAZN – [Ayroldi]
- ore 15.00: Torino-Lecce su DAZN – [Feliciani]
- ore 18.00: Parma-Bologna su DAZN 1 – [Zufferli]
- ore 20.45: Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Di Bello]
Domenica 8 novembre
- ore 12.30: Napoli-Lazio su DAZN 1 – [Pairetto]
- ore 15.00: Genoa-Milan su DAZN – [Massa]
- ore 15.00: Monza-Atalanta su DAZN – [Allegretta]
- ore 18.00: Inter-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Chiffi]
- ore 20.45: Fiorentina-Juventus su DAZN – [Colombo]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano l’11^ giornata
Sono due i giocatori squalificati per l’11^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del
- Luca Marianucci (Napoli)
- Adam Obert (Cagliari)