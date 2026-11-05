L’undicesimo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 6 e si chiude domenica 8 novembre. Su Sky e in streaming su NOW : Venezia-Udinese, Roma-Sassuolo e Inter-Como. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

L’undicesimo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 6 e domenica 8 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Venezia-Udinese, Roma-Sassuolo e Inter-Como. La giornata di Serie A si apre venerdì con Venezia-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro le partite del sabato con un doppio appuntamento alle 15.00: Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce. Alle 18.00 Parma-Bologna mentre alle 20.45 invece è il momento di Roma-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si conclude domenica 8 con alle 12.30 Napoli-Lazio, nuovamente un doppio appuntamento alle 15.00, Genoa-Milan e Monza Atalanta, mentre alle 18.00 scendono in campo Inter e Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica, alle 20.45, con Fiorentina-Juventus.