Dopo la scorpaccata in Champions il Como è pronto a sfidare l'Inter (live su Sky Sport e in streaming su NOW domenica alle 18): "In passato siamo andati vicino a batterli, ma quando alzano il livello diventano troppo forti". Sulla convocazione di Cassano con l'Italia: "Una sorpresa, ti fa capire che Mancini vuole lavorare coi giovani. Ramon con la Spagna un orgoglio". E annuncia la convocazione di altri due giovanissimi LE PROBABILI DI INTER-COMO

E ora il test Inter. Dopo la sbornia in Champions e i nove (nove!) gol segnati al Lens in coppa, con la bellezza del quarto posto nel girone unico e il quarto anche in Serie A, il Como "dei test" è pronto a quello più grande di tutti in Italia: sfidare i campioni in carica. "Per noi sembra che ogni settimana sia un esame di maturità — ha detto Fabregas in conferenza presentando la partita che sarà live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW domenica alle 18. "Tutte le settimane è un test per noi, va bene, sapevamo che questa stagione sarebbe stata molto speciale per noi. Tanti stimoli, ma sappiamo quale è la nostra strada. Una partita importante, si arriva da una buona dinamica ma è un test solo per vedere dove possiamo arrivare. L'Inter è la più forte in Italia: vedremo il nostro livello dopo".

"Magari faremo la partita perfetta…" "Per tre volte — ha proseguito l'allenatore del Como parlando sempre dei nerazzurri — siamo andati vicino a batterli, ma quando loro alzano il livello e l'asticella sono troppo forti. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio, fare le nostre cose, come abbiamo fatto finora. Senza nervosismo o pressione. Io dai migliori non smetto mai di imparare. Dobbiamo essere sereni. L'Inter è campione d'Italia, di Coppa Italia, ha fatto due finali di Champions... C'è tanta strada da fare, ma domani chissà se… forse faremo una sorpresa con una partita perfetta".

"Cassano convocazione sorprendente, e che orgoglio Ramon" Dopo l'Inter sarà il momento della pausa nazionali e, anche da lì, arrivano solo belle notizie in casa Como: Mancini ha convocato sia Liberali che il 2009 Cassano. "Una convocazione sorprendente — dice Fabregas —, ma tutto questo ti fa capire che Mancini ha una grande voglia lavorare coi giovani. Penso che tutti dovremo aiutarlo, senza mai massacrare un giovane quando le cose non vanno. Le nuove generazioni sono di grandissimo aiuto. Sapete bene che noi crediamo tantissimo in loro e supportare la nazionale e il calcio italiano è un passo avanti. Poi penso anche a Ramon che andrà per la prima volta con la nazionale spagnola, è un orgoglio per noi, ma anche per me pensando al mio Paese". I PROFILI Da Palma a Cassano: i nuovi giovani di Mancini