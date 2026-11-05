Italia, Mancini e i giocatori più giovani lanciati in Nazionale. CLASSIFICA
Continua la linea verde di Mancini che nel corso della sua doppia esperienza alla guida dell'Italia ha fatto esordire in Nazionale ben 63 giocatori. Anche per gli impegni di novembre, il Ct punta su quattro volti nuovi e giovanissimi: Cissé, Liberali, Lontani e Riccardo Cassano, classe 2009 del Como. Di seguito le caratteristiche dei quattro nuovi convocati e la classifica dei giocatori più giovani ad aver esordito in Nazionale sotto la guida di Mancini.
- Sono 63 i calciatori che hanno esordito in Nazionale maggiore con Roberto Mancini Commissario Tecnico dell'Italia (compreso il primo periodo dal 2018 al 2023). Alcuni sono stati delle meteore in Azzurro, altri sono diventati campioni affermati e pedine importanti nel percorso del Ct, che ha sempre dimostrato grande coraggio e lungimiranza
- Nella sosta di settembre, Mancini aveva dato già spazio a diversi giovani confermando la linea che ha avuto nella sua prima esperienza in Azzurro. Issa Doumbia, Mohamed Alì Zoma, Samuele Inacio, Alessandro Romano, Michael Kayode, Eddy Kouadio e Massimo Pessina
- Anche per gli impegni di novembre il Ct ha deciso di puntare ancora sui giovani: e c'è anche un classe 2009...
- Cresciuto nel Milan, con cui ha esordito in Serie A. Dopo l'ottima stagione al Catanzaro è passato nell'estate 2026 al Como, dove con Fabregas sta avendo sempre più spazio (e gol)
- E' un mancino molto tecnico che può giocare tra le linee o partire dall'esterno. Ottima visione di gioco e qualità nell'ultimo passaggio. Ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili, ha vinto l'Europeo U17 da protagonista e a giugno ha partecipato all'Europeo Under 19
- Tra i giovani più interessanti, l'attaccante 2006 cresciuto tra Giorgione e Verona e già protagonista in questa Serie A con il Milan. Dopo l'esperienza in prestito al Catanzaro, Amorim gli sta dando sempre più spazio e lui sta rispondendo con gol e giocate di qualità
- Ha fatto tutta la trafila con le giovani azzurre dall'U16 in avanti. Mancini lo stava seguendo attentamente a settembre e adesso lo potrà valutare in prima squadra
- La grande sorpresa nei convocati di Mancini. Classe 2009, cresciuto nel vivaio del Como, è un centrocampista dotato di grande intelligenza tattica e visione di gioco. Può giocare da regista o da centrale di centrocampo
- Fabregas crede molto in lui tanto da averlo paragonato per caratteristiche a Pirlo e Busquets. Dopo essersi messo in mostra nell'U17, ha iniziato ad allenarsi e a essere convocato con la prima squadra
- Convocato da Mancini per assaporare l'ambiente della Nazionale, si unirà nel corso del raduno all'U18
- Nato a Cesena, Simone Lontani è cresciuto nelle giovanili del Milan ed è stato acquistato dal Parma nell’ultima sessione di mercato estiva. Seconda punta ma all'occorrenza ala sinistra, è abile nell'attaccare lo spazio e a dialogare con i compagni
- Ha rappresentato l’Italia dall'U15 fino al U19 e ha conquistato con l’Italia U17 il bronzo ai mondiali in Qatar nel 2025
- Convocato da Mancini per vivere l'ambiente della Nazionale, si unirà nel corso del raduno all'U19
- Data di nascita: 12 febbraio 2002
- Esordio: 4 giugno 2022, Italia-Germania 1-1
- Età all'esordio: 20 anni, 3 mesi, 23 giorni
- Data di nascita: 17 giugno 2006
- Esordio: 25 settembre 2026, Italia-Belgio 0-2
- Età all'esordio: 20 anni, 3 mesi, 8 giorni
- Data di nascita: 2 luglio 1999
- Esordio: 23 marzo 2019, Italia-Finlandia 2-0
- Età all'esordio: 19 anni, 8 mesi, 21 giorni
- Data di nascita: 17 marzo 2001
- Esordio: 11 novembre 2020, Italia-Estonia 4-0
- Età all'esordio: 19 anni, 7 mesi, 25 giorni
- Data di nascita: 8 maggio 2000
- Esordio: 15 ottobre 2019. Liechtenstein-Italia 0-5
- Età all'esordio: 19 anni, 5 mesi, 7 giorni
- Data di nascita: 3 agosto 2003
- Esordio: 20 novembre 2022, Austria-Italia 2-0
- Età all'esordio: 19 anni, 3 mesi, 17 giorni
- Data di nascita: 28 febbraio 2000
- Esordio: 20 novembre 2018, Stati Uniti-Italia 0-1
- Età all'esordio: 18 anni, 8 mesi, 23 giorni
- Data di nascita: 5 novembre 2003
- Esordio: 4 giugno 2022, Italia-Germania 1-1
- Età all'esordio: 18 anni, 6 mesi, 30 giorni
- Data di nascita: 11 dicembre 2003
- Esordio: 14 giugno 2022, Germania-Italia 5-2
- Età all'esordio: 18 anni, 6 mesi, 3 giorni
- Data di nascita: 14 marzo 2006
- Esordio: 16 novembre 2022, Albania-Italia 1-3
- Età all'esordio: 16 anni, 8 mesi, 2 giorni
- 5) GIAN MARCO FERRARI (15/05/1992) - Esordio: Italia-San Marino, 28 maggio 2021 (29 anni, 13 giorni)
- 4) LEONARDO PAVOLETTI (26/11/1988) - Esordio: Italia-Liechtenstein, 26 marzo 2019 (30 anni, 4 mesi)
- 3) RAFAEL TOLOI (10/10/1990) - Esordio: Lituania-Italia, 31 marzo 2021 (30 anni, 5 mesi, 21 giorni)
- 2) JOAO PEDRO (09/03/1992) - Esordio: Italia-Macedonia del Nord, 24 marzo 2022 (30 anni, 15 giorni)
- 1) FRANCESCO CAPUTO (06/08/1987) - Esordio: Italia-Moldavia, 7 ottobre 2020 (33 anni, 2 mesi, 1 giorno)