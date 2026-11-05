Continua la linea verde di Mancini che nel corso della sua doppia esperienza alla guida dell'Italia ha fatto esordire in Nazionale ben 63 giocatori. Anche per gli impegni di novembre, il Ct punta su quattro volti nuovi e giovanissimi: Cissé, Liberali, Lontani e Riccardo Cassano, classe 2009 del Como. Di seguito le caratteristiche dei quattro nuovi convocati e la classifica dei giocatori più giovani ad aver esordito in Nazionale sotto la guida di Mancini.

ITALIA, I CONVOCATI