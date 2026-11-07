La partita tra Torino e Lecce della 11^ giornata di Serie A si gioca sabato 7 novembre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita tra Torino e Lecce della 11^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 7 novembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Lecce

Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide contro il Lecce in Serie A (5V, 1N) ed in ciascuna di queste sei gare senza sconfitta ha anche mantenuto la porta inviolata. Il Torino ha registrato quattro clean sheet nelle ultime quattro gare casalinghe contro il Lecce in campionato (3V, 1N): è la sua striscia aperta più lunga di clean sheet interni di fila considerando le formazioni attualmente in Serie A. Il Torino ha perso le ultime due partite di campionato contro Como e Frosinone dopo tre successi di fila. Il Torino ha subito gol in tutte le sue ultime 10 gare casalinghe di campionato (17 reti incassate nel periodo), con l'ultimo clean sheet interno che risale allo scorso 1° marzo (2-0 contro la Lazio). I granata potrebbero concedere gol in 11 match casalinghi di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A. Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella che aspetta da più partite il pareggio: 14 (6V, 8P); l'ultimo segno "X" dei salentini in campionato risale infatti allo scorso 25 aprile contro l'Hellas Verona (0-0). Il Lecce è rimasto imbattuto in cinque delle ultime otto trasferte di campionato (4V, 1N), dopo che invece aveva perso sette delle precedenti otto gare fuori casa in Serie A (1V).