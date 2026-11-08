Fabregas dopo Inter-Como: "Loro hanno dimostrato la loro superiorità"como
Le parole dell'allenatore del Como dopo la sconfitta a San Siro per 2-0: "L'Inter è stata meglio di noi, ha dimostrato ancora la sua superiorità - ha detto a Sky -. I due gol sono arrivati su palloni che non perdiamo mai, loro su ripartenza sono devastanti. Testa bassa e lavorare per continuare il nostro percorso di crescita"
INTER-COMO 2-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
Una sconfitta che segna uno stop in classifica, ma non nel percorso della squadra. Fabregas accetta il ko con l'Inter e a Sky dà merito agli avversari: "Oggi possiamo parlare di tante cose, ma l'Inter è stata molto meglio di noi, ha dimostrato ancora di essere superiore e dobbiamo accettarlo - ha spiegato l'allenatore del Como -. Testa bassa dobbiamo riguardare la partita e continuare nel nostro percorso di crescita. Tre punti che non cambiano niente ora, lo abbiamo dimostrato l'anno scorso quando siamo arrivati quarti alla fine, per cui ci vuole ora tanto equilibrio, abbiamo perso contro uno squadrone e dobbiamo pedalare fino a quando un giorno avremo possibilità di vincere". Lo spagnolo ha poi aggiunto: "I due gol sono arrivati su palloni che non perdiamo mai, l'Inter è brava in tante cose ma è devastante in ripartenza. Quando perdi palloni così e c'è un Thuram in formissima e un Dimarco eccezionale li paghi. Noi abbiamo solitamente un 91-92% di precisione nei passaggi, che è un dato altissimo, oggi penso che sarà di meno. Non abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo perso un po' di fiducia, ci sono tante cose da analizzare, oggi c'è da fare i complimenti all'Inter e continuare nel nostro percorso".
"A inizio stagione avrei firmato per le prestazioni offerte finora"
"Si può dire quanto gioca bene il Como, ma l'80% dei gol si fanno in ripartenza quando la squadra non è messa bene o su calcio piazzato - ha poi analizzato -. Tre giorni fa tutti i nostri gol erano praticamente così, il calcio sta cambiando, non c'è tanto talento come prima ma più analisi e le squadre difensivamente sono più preparate. Storditi dai 9 gol in Champions? Può essere, se a inizio stagione mi avessero detto che avremmo fatto queste prestazioni avrei firmato. È quello che mi stanno dando i ragazzi e la mia asticella si alza, oggi non è il momento di alzarla ma di ringraziare per quello che danno".