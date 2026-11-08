Una sconfitta che segna uno stop in classifica, ma non nel percorso della squadra. Fabregas accetta il ko con l'Inter e a Sky dà merito agli avversari: "Oggi possiamo parlare di tante cose, ma l'Inter è stata molto meglio di noi, ha dimostrato ancora di essere superiore e dobbiamo accettarlo - ha spiegato l'allenatore del Como -. Testa bassa dobbiamo riguardare la partita e continuare nel nostro percorso di crescita. Tre punti che non cambiano niente ora, lo abbiamo dimostrato l'anno scorso quando siamo arrivati quarti alla fine, per cui ci vuole ora tanto equilibrio, abbiamo perso contro uno squadrone e dobbiamo pedalare fino a quando un giorno avremo possibilità di vincere". Lo spagnolo ha poi aggiunto: "I due gol sono arrivati su palloni che non perdiamo mai, l'Inter è brava in tante cose ma è devastante in ripartenza. Quando perdi palloni così e c'è un Thuram in formissima e un Dimarco eccezionale li paghi. Noi abbiamo solitamente un 91-92% di precisione nei passaggi, che è un dato altissimo, oggi penso che sarà di meno. Non abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo perso un po' di fiducia, ci sono tante cose da analizzare, oggi c'è da fare i complimenti all'Inter e continuare nel nostro percorso".