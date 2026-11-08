Il ciclo prima della sosta si chiude con un'altra vittoria e un ritardo ridotto in classifica sulla capolista. L'Inter va al riposo con un 2-0 ai danni del Como, commentato così da Chivu nel post-partita a Sky: "9 partite in 27 giorni superati con energia, con quello che avevamo, con alti e bassi sia a livello di qualità che di risultati - ha detto -. Si cerca di fare meglio, a volte ci sono delle amarezze che devi accettare e devi prepararti al meglio col lavoro e la mentalità per le prossime partite che possono influenzare il cammino di una squadra. Oggi abbiamo alzato il ritmo, l'intensità, abbiamo fatto quello che avevamo preparato, si è ragionato da squadra, nell'andare a fare le cose giuste. Un primo tempo fatto bene ci ha permesso di andare all'intervallo sopra di due gol, a volte poi bisogna gestire le energie e fare cose funzionali alla partita, sfruttando meglio le transizioni. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati meravigliosi. C'è sempre da migliorare, anche dopo la partita di oggi. Non si può essere perfetti, si deve accettare che le stagioni sono lunghe e bisogna interpretarle al meglio con quello che si ha, sia dal punto di vista delle rotazioni a disposizione che della mentalità".