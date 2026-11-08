Chivu dopo Inter-Como: "L'importante è aver reagito dopo il derby"inter
L'allenatore nerazzurro ha commentato a Sky la vittoria sul Como: "L'importante è aver reagito dopo il derby - sono state le sue parole - Oggi abbiamo alzato il ritmo e l'intensità, ha funzionato il nostro piano partita. In queste 9 partite in 27 giorni potevamo far meglio, ma anche peggio"
INTER-COMO 2-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
Il ciclo prima della sosta si chiude con un'altra vittoria e un ritardo ridotto in classifica sulla capolista. L'Inter va al riposo con un 2-0 ai danni del Como, commentato così da Chivu nel post-partita a Sky: "9 partite in 27 giorni superati con energia, con quello che avevamo, con alti e bassi sia a livello di qualità che di risultati - ha detto -. Si cerca di fare meglio, a volte ci sono delle amarezze che devi accettare e devi prepararti al meglio col lavoro e la mentalità per le prossime partite che possono influenzare il cammino di una squadra. Oggi abbiamo alzato il ritmo, l'intensità, abbiamo fatto quello che avevamo preparato, si è ragionato da squadra, nell'andare a fare le cose giuste. Un primo tempo fatto bene ci ha permesso di andare all'intervallo sopra di due gol, a volte poi bisogna gestire le energie e fare cose funzionali alla partita, sfruttando meglio le transizioni. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati meravigliosi. C'è sempre da migliorare, anche dopo la partita di oggi. Non si può essere perfetti, si deve accettare che le stagioni sono lunghe e bisogna interpretarle al meglio con quello che si ha, sia dal punto di vista delle rotazioni a disposizione che della mentalità".
"Perso il derby, ma si va avanti"
"Abbiamo perso una partita ma si va avanti, non possiamo leccarci le ferite - ha aggiunto l'allenatore nerazzurro -. Bisogna andare avanti con una stagione importante e ambiziosa che vogliamo fare. Abbiamo reagito che era la cosa più importante dopo il derby perso, avevamo reagito dopo il Bruges che ci aveva lasciato tanta amarezza. In queste 9 partite potevamo far meglio, ma potevamo fare anche peggio". Infine sulla prova di oggi: "Gli attaccanti hanno tolto il giro palla agli avversari, anche quando saltava qualche pressione ci ha salvato la compattezza che non li ha fatto trovare le loro linee di passaggio - ha concluso -. Siamo stati abili a sfruttare il piano gioco.