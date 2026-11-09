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il commento

Il segreto di Gattuso e della Lazio dietro una sosta da capolista

Matteo Petrucci

L'ha spiegato perfettamente l'allenatore biancoceleste dopo la trasferta di Napoli: la sua squadra avrebbe potuto anche uscire sconfitta dal 'Maradona', eppure c'è il rimpianto per aver ottenuto 'solo' un pareggio. Un cambio di mentalità che si riflette anche nell'atteggiamento e nelle performance da record in campo, con diversi giocatori in tutt'altra versione rispetto a quanto visto durante le gestioni Baroni e Sarri

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