Per anni il calcio femminile ha dovuto adattarsi a un sistema costruito intorno agli uomini. Ma in Inghilterra qualcosa sta cambiando: FA e Wsl hanno avviato uno studio sugli infortuni al crociato nelle calciatrici e le London City Lionesses stanno costruendo un centro sportivo pensato solo sulle esigenze delle atlete. Perché la crescita del calcio femminile passa anche dalla capacità di conoscere e tutelare meglio chi scende in campo