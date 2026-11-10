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Nazionale, Calò sulla mancata convocazione: "Se continuo così penso di meritarla"

frosinone

Il centrocampista del Frosinone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della mancata convocazione del ct Mancini: "Per ora il Frosinone è la mia Nazionale, il resto viene dopo. Quel che sarà arriverà di conseguenza. Delle polemiche mi importa poco, preferisco non alimentarle. A febbraio compirò 30 anni e questo ha un peso, finora le convocazioni hanno premiato sempre i più giovani. Però se continuo così penso di meritarla"

ITALIA, I CONVOCATI DI MANCINI

Uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni è la mancata convocazione di Giacomo Calò in Nazionale per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio. Nella conferenza stampa di apertura del ritiro a Coverciano, il ct Roberto Mancini ha riconosciuto il buon momento del centrocampista del Frosinone, spiegando però che in questa fase non può chiamare giocatori di 29 o 30 anni. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Calò ha raccontato con un pizzico di stupore questo avvio di stagione: "Chi se lo aspettava di fare 5 gol in Serie A e poi essere accostato alla Nazionale? A volte mi sembra ancora di sognare. Negli ultimi anni ho giocato sempre tra Serie B e C, avevo paura di restare impantanato nelle serie minori. Ne sono uscito grazie a un contesto virtuoso come quello del Frosinone. E credo che negli anni sia mancata un po' di meritocrazia nei miei confronti". E sulla mancata convocazione per questa sosta: "Per ora il Frosinone è la mia Nazionale, il resto viene dopo. Quel che sarà arriverà di conseguenza. Delle polemiche mi importa poco, preferisco non alimentarle. A febbraio compirò 30 anni e questo ha un peso, finora le convocazioni hanno premiato sempre i più giovani. Però chi se ne frega se ho 30 anni, se continuo così penso di meritarla. Lascio parlare il campo".

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"Stavo per andare alla Samp, Alvini mi ha convinto a restare"

Dietro al rendimento di Calò c'è anche la forza del gruppo costruito a Frosinone: "Siamo una famiglia e abbiamo tanta fame. Vogliamo salvarci, lotteremo per riuscirci. Alvini ha saputo creare un gruppo unito, una famiglia". Proprio l'allenatore è stato determinante nel convincerlo a restare in giallazzurro quest'estate: "Mi ha dato le chiavi del centrocampo e tanta fiducia, è stato decisivo per la mia permanenza a Frosinone. Stavo per andare alla Samp, lui mi ha preso da parte e mi ha detto 'rimani qui'".

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