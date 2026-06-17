Italia in Nations League 2026/2027: il calendario delle partite, date e stadi
Senza Mondiale il prossimo impegno ufficiale dell'Italia sarà la Nations League, che partirà il prossimo 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, da fissare ancora la sede del match di novembre contro la Francia. Di seguito le date, gli orari e gli stadi in cui gli azzurri giocheranno la competizione
- Italia-Belgio: venerdì 25 settembre 2026, ore 20.45 - Stadio Olimpico di Roma
- Turchia-Italia: lunedì 28 settembre 2026, ore 20.45 - Sede da definire
- Francia-Italia: venerdì 2 ottobre, ore 20.45 - Stade de France, Saint-Denis
- Italia-Turchia: lunedì 5 ottobre, ore 20.45 - Stadio Renato Dall'Ara di Bologna
- Italia-Francia, giovedì 12 novembre, ore 20.45 - Sede da definire
- Belgio-Italia, domenica 15 novembre, ore 20.45 - Stadio Re Baldovino di Bruxelles
- Dalla prossima stagione le pause di settembre e ottobre si fonderanno formandone una sola e più lunga. La prima sosta stagionale inizierà dopo il weekend del 19/20 settembre, causerà lo stop dei vari campionati per due weekend consecutivi e durerà fino al fine-settimana del 10 e 11 ottobre
- Le altre soste non subiranno modifiche: la seconda sarà dal 9 al 17 novembre 2026 e la terza dal 22 al 30 marzo 2027