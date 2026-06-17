 Italia in Nations League 2026 2027: calendario partite e date | Sky Sport
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Italia in Nations League 2026/2027: il calendario delle partite, date e stadi

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Senza Mondiale il prossimo impegno ufficiale dell'Italia sarà la Nations League, che partirà il prossimo 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, da fissare ancora la sede del match di novembre contro la Francia. Di seguito le date, gli orari e gli stadi in cui gli azzurri giocheranno la competizione

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