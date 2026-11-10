Intervistato al Social Football Summit a Torino, l'ex direttore sportivo nerazzurro è tornato sulla separazione dell'Inter dopo 28 anni: "Come tutte le belle storie possono finire. Andare via dopo grandi vittorie, per me, era il momento giusto. E poi il club ha dato continuità nel progetto a Baccin che è stato mio vice. Non posso dimenticarmi di una squadra che sento ancora mia: penso sia la più forte e completa degli ultimi anni. Futuro? Mi piacerebbe la Premier League" LA TOP 11 DEGLI ACQUISTI DI AUSILIO

Ben 28 anni di Inter, metà dei quali da direttore sportivo. Una vita in nerazzurro per Piero Ausilio, dirigente del club fino allo scorso 1° settembre quando è mancata l'intesa per il rinnovo contrattuale. A distanza di poco più di due mesi, Ausilio ha partecipato al Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino, dove ha risposto alle domande di Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti: "Sto benissimo, quella è stata una parte della vita professionale. Lunga e unica, ma come tutte le belle storie possono finire. L’importante è che le situazioni che hanno portato a questo evento sono state gestite nel modo più normale, sicuramente da parte mia. Era arrivato il momento, credo quello giusto. Quel momento l’ho sempre pensato dopo una grande vittoria e così è stato. Andare via dopo uno scudetto, una Coppa Italia e i risultati economici degli ultimi anni… Ecco, era l’unico momento che ho sempre desiderato e quindi va bene così. Mi porto dentro tutto, sono state emozioni bellissime anche momenti di difficoltà. I cambi di proprietà, situazioni nuove… L’Inter vincente di oggi è passata anche da quei momenti. Io li porto dentro tutti. Ho lavorato con una famiglia importante come quella dei Moratti e con proprietà straniere importanti, tutte mi hanno dato qualcosa. Oltre al fatto che più di tutto sono i rapporti che mi porterò dietro per tutta la vita con allenatori e collaboratori che ho conosciuto. Il futuro? Mi piacerebbe provare un nuovo capitolo in Premier League. Sono motivato a provare una nuova esperienza all'estero dopo tanti anni all'Inter". Approfondimento Ausilio-Inter, ufficiale l'addio: Baccin nuovo ds

"L'Inter la sento ancora mia" Sulla separazione con l'Inter: "Quando si arriva a una fine ci sono più motivazioni. L’importante era che arrivasse al momento giusto. Non sarei mai andato via l’anno prima dopo un secondo posto e la finale persa a Monaco. In questi anni ci sono state varie opportunità, potevo lasciare anche prima o valutare. Non l’ho mai fatto. Dovevo portare l’Inter dove doveva essere. In futuro ci saranno sicuramente nuove opportunità. Ho risentito qualcuno dal 1° settembre? Marotta non ho più avuto l’occasione di sentirlo, ma è il presidente e sicuramente è molto impegnato. Sento e vedo Dario Baccin che ha lavorato con me per 10 anni, come Cristian Chivu e alcuni ragazzi. Sono stato lì tanti anni, non si può dimenticare la quotidianità in due mesi. I rapporti ci sono, li sto mantenendo e dal punto di vista della conoscenza delle persone non può cambiare. Poi c’è l’aspetto professionale. Che l’Inter abbia dato continuità nel progetto a Baccin, che è stato il mio vice per 10 anni, ha dato un senso anche al mio lavoro e questo significa che avevo fatto bene visto che c’è stata continuità e non un cambiamento. Le partite le vedo ancora tutte: dal dicembre 2009, Dinamo Kiev-Inter in Champions (la sua prima trasferta da dirigente, ndr), non ne ho mai saltata una che fosse dal vivo o in video. L’unica partita che non ho visto è stato l’ultimo derby: ero all’estero e stavo seguendo un’altra gara. Le seguo con trasporto, sarei bugiardo se dicessi che non c’è emotività. Mi scappa anche qualche parolaccia ma è normale, non posso dimenticarmi di colpo di una squadra che sento ancora mia. Ho finito al 1° settembre col mercato, Spence è stata la mia ultima operazione. Sento ancora miei quei ragazzi perché la vittoria sarebbe anche mia". Approfondimento Marotta: "Rispetto e riconoscenza per Ausilio"