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Inter, Marotta: "Rispetto e riconoscenza per Ausilio"

inter

Nel VIDEO l'intervista a 'Sky Sport' del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio: "Con Ausilio c'è un rapporto di grande stima: dopo 28 anni spesi bene nell'Inter si è arrivati consensualmente a questa decisione nel pieno rispetto della professionalità e dell'amicizia che ci lega. Non può che esserci tanta riconoscenza per quello che ha fatto"

INTER, BACCIN NUOVO DS - GRAN GALA' DEL CALCIO IN LIVE STREAMING

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