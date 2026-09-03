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FEDERICO DIMARCO

Acquistato nel luglio 2018

Esercitato il diritto di recompra dal Sion per 5 milioni

Dopo i prestiti al Parma e al Verona, l’Inter decise di puntare su di lui anche in prima squadra e venne ripagata a suon di gol e assist: finora ne ha collezionati rispettivamente 26 e 52. Ha conquistato otto trofei con i nerazzurri e, al termine della Serie A 2025/26, è stato eletto MVP assoluto del campionato.