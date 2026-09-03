 Calciomercato Inter, giocatori acquistati da Piero Ausilio: la top 11 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Inter, la top 11 dei giocatori acquistati da Ausilio: da Onana a Lautaro Martinez

inter fotogallery
12 foto

Dopo il mancato accordo per il rinnovo, Piero Ausilio ha ufficialmente lasciato l'Inter dopo 28 anni. Nel corso della sua lunga esperienza in nerazzurro ha concluso diverse operazioni importanti: dai colpi a parametro zero, come Onana e Calhanoglu, agli investimenti più onerosi, come Lukaku. Di seguito, la top 11 degli acquisti dei suoi anni all'Inter

IL SALUTO DI AUSILIO ALL'INTER

ALTRE FOTOGALLERY

Dimarco miglior giocatore del '25-'26: i premiati

gran gala' aic

Il teatro alla Scala di Milano ha ospitato l’edizione 2026 del Gran Galà del Calcio Aic 2026,...

14 foto

Juventus, la lista Uefa per l'Europa League

Europa League

La Juventus ha ufficializzato la lista Uefa per l'Europa League. Spalletti ha dovuto fare alcune...

25 foto

Gran Galà del Calcio: quante stelle sul red carpet

Serie A

Grande serata a Milano per l'evento dedicato alle eccellenze del calcio italiano organizzato...

30 foto

Inter, la lista Uefa per la Champions League

champions league

L'Inter ha comunicato la lista A per la prossima Champions League. Inserito anche Mattia Marello....

26 foto

Di Lorenzo a vita al Napoli: rinnovo fino al 2030

Calciomercato

Giovanni Di Lorenzo si lega praticamente a vita al Napoli: il capitano azzurro ha rinnovato il...

106 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Dimarco: "Rinnovo? Non ne abbiamo ancora parlato"

    inter

    "Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse visto come è finita la scorsa...

    Lautaro: "Barça interessato, ho scelto di restare"

    Calciomercato

    Il capitano dell'Inter parla a 'Sky Sport' al Gran Galà del Calcio: "In questo momento la mia...

    Carnevali: "Kessie? Conta la maglia, non i soldi"

    juventus

    Ospite al Gran Galà del Calcio, l'ad bianconero commenta il mancato arrivo di Franck Kessie,...