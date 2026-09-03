Inter, la top 11 dei giocatori acquistati da Ausilio: da Onana a Lautaro Martinez
Dopo il mancato accordo per il rinnovo, Piero Ausilio ha ufficialmente lasciato l'Inter dopo 28 anni. Nel corso della sua lunga esperienza in nerazzurro ha concluso diverse operazioni importanti: dai colpi a parametro zero, come Onana e Calhanoglu, agli investimenti più onerosi, come Lukaku. Di seguito, la top 11 degli acquisti dei suoi anni all'Inter
- Acquistato nel luglio 2022
- Arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Ajax
- Acquistato nel luglio 2017
- Arrivato dalla Sampdoria per 34 milioni
- Acquistato nel settembre 2022
- Arrivato dalla Lazio per 4 milioni
- Acquistato nell'agosto 2017
- Arrivato dall'Atalanta per 40,7 milioni
- Acquistato nel settembre 2020
- Arrivato dal Real Madrid per 43 milioni
- Acquistato nel luglio 2019
- Arrivato dal Cagliari per 50 milioni
- Acquistato nel luglio 2021
- Arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Milan
- Acquistato nel gennaio 2015
- Arrivato dalla Dinamo Zagabria per 8 milioni
- Acquistato nel luglio 2018
- Esercitato il diritto di recompra dal Sion per 5 milioni
- Acquistato nel luglio 2018
- Arrivato dal Racing Club per 25 milioni
- Acquistato nell'agosto 2019 e preso in prestito nel luglio 2022
- Arrivato dal Man. United per 74 milioni, prestito dal Chelsea per 7,8 milioni