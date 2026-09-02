Piero Ausilio verso l'addio all'Inter, Baccin possibile soluzione interna

Lo storico dirigente nerazzurro è in scadenza nel 2027 e le trattative di rinnovo degli ultimi mesi non sono state soddisfacenti. Ausilio ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. Dario Baccin, braccio destro dello stesso Ausilio, la possibile soluzione interna

La storia di Piero Ausilio all'Inter potrebbe presto finire. Il ds nerazzurro — arrivato nel club nel lontano 1998 — è in scadenza di contratto nel 2027 e le trattative per il rinnovo di questi ultimi mesi non sono state soddisfacenti (l’offerta era per un altro anno). Per questo motivo Ausilio, nei giorni scorsi, ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. Ausilio dovrebbe comunque rimanere nel club nerazzurro fino a scadenza del contratto senza problemi e, come è successo finora, lavorerà per l’interesse della società. Chiaramente, non è da escludere a priori una separazione anticipata che, in ogni caso, sarebbe comunque consensuale. Secondo quanto raccolto dalla squadra Sky, non risultano accordi con altri club.