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Piero Ausilio verso l'addio all'Inter, Baccin possibile soluzione interna

Calciomercato

Lo storico dirigente nerazzurro è in scadenza nel 2027 e le trattative di rinnovo degli ultimi mesi non sono state soddisfacenti. Ausilio ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. Dario Baccin, braccio destro dello stesso Ausilio, la possibile soluzione interna

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La storia di Piero Ausilio all'Inter potrebbe presto finire. Il ds nerazzurro — arrivato nel club nel lontano 1998 — è in scadenza di contratto nel 2027 e le trattative per il rinnovo di questi ultimi mesi non sono state soddisfacenti (l’offerta era per un altro anno). Per questo motivo Ausilio, nei giorni scorsi, ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. Ausilio dovrebbe comunque rimanere nel club nerazzurro fino a scadenza del contratto senza problemi e, come è successo finora, lavorerà per l’interesse della società. Chiaramente, non è da escludere a priori una separazione anticipata che, in ogni caso, sarebbe comunque consensuale. Secondo quanto raccolto dalla squadra Sky, non risultano accordi con altri club.

Quasi 30 anni da nerazzurro

Una lunga storia con l'Inter, iniziata nel lontano 1998 quando Ausilio entra a far parte del Settore Giovanile come responsabile. Dopo tanti anni coi giovani, poi, inizia a lavorare con la prima squadra a partire dalla stagione 2009/10, ricoprendo poi dal 2014 il ruolo di Direttore Sportivo. Grazie alla sua abilità ed esperienza ha dato e continua a dare un contributo decisivo alla costruzione dei successi nerazzurri. Dal suo arrivo in società, l'Inter ha conquistato in totale venticinque trofei, ultimi dei quali lo scudetto e la Coppa Italia.

Baccin possibile soluzione interna

L'Inter sta valutando una possibile soluzione interna per il post-Ausilio. Per sostituirlo, il club può avanzare per la promozione di Dario Baccin, da anni braccio di ferro dello stesso Ausilio. Quest'ultima resta una possibilità concreta in attesa di decisioni definitive.

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