Nel corso dell’evento Rcs Sport Industry Talks, il presidente nerazzurro ha parlato della situazione attuale del club tra sostenibilità finanziaria, nuovi investimenti infrastrutturali e vittorie sul campo sotto la gestione di Oaktree, sottolineando come la competenza e il modello aziendale possano sopperire alle spese del calcio del passato NASCE LA FONDAZIONE INTER

Il modello Inter, la lungimiranza a suo dire di Oaktree, i bilanci in attivo, le vittorie arrivate con competenza. All’evento Rcs Sports Industry Talks del Corriere della Sera, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di tante cose, intanto sottolineando il rapporto con la proprietà americana: "L'Inter è uno dei pochi casi in cui un fondo di investimento straniero arriva in Italia e non stravolge il management. La delega credo sia un grande atto di lungimiranza da parte della proprietà". Oaktree con cui c’è un continuo confronto giorno dopo giorno, vista la presenza a Milano: "Con la loro presenza quotidiana, sempre in modo silente – ha aggiunto il presidente e CEO nerazzurro -, sappiamo che la proprietà c'è e con loro c'è un confronto. Abbiamo potuto creare e modellare quella che poi è stata un'Inter vincente".

Bilanci e vittorie: "La competenza pareggia gli investimenti" Per Marotta, i trofei recenti dimostrano che si può vincere rispettando i rigidi parametri economici attuali: "Nella stagione passata abbiamo vinto i due titoli italiani, il campionato e la Coppa Italia. Ma la cosa importante è che, per la seconda volta consecutiva nella storia del club, abbiamo chiuso il bilancio in attivo. Questo significa che seguendo una determinata linea si possono ottenere risultati sportivi senza esborsi così consistenti. L'equazione secondo cui chi più spende più vince non è sempre valida, a volte la competenza pareggia gli investimenti". Leggi anche Fondazione Inter, progetto al via: i dettagli