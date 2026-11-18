Marotta: "Modellata così l'Inter vincente. La competenza pareggia gli investimenti"inter
Nel corso dell’evento Rcs Sport Industry Talks, il presidente nerazzurro ha parlato della situazione attuale del club tra sostenibilità finanziaria, nuovi investimenti infrastrutturali e vittorie sul campo sotto la gestione di Oaktree, sottolineando come la competenza e il modello aziendale possano sopperire alle spese del calcio del passato
Il modello Inter, la lungimiranza a suo dire di Oaktree, i bilanci in attivo, le vittorie arrivate con competenza. All’evento Rcs Sports Industry Talks del Corriere della Sera, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di tante cose, intanto sottolineando il rapporto con la proprietà americana: "L'Inter è uno dei pochi casi in cui un fondo di investimento straniero arriva in Italia e non stravolge il management. La delega credo sia un grande atto di lungimiranza da parte della proprietà". Oaktree con cui c’è un continuo confronto giorno dopo giorno, vista la presenza a Milano: "Con la loro presenza quotidiana, sempre in modo silente – ha aggiunto il presidente e CEO nerazzurro -, sappiamo che la proprietà c'è e con loro c'è un confronto. Abbiamo potuto creare e modellare quella che poi è stata un'Inter vincente".
Bilanci e vittorie: "La competenza pareggia gli investimenti"
Per Marotta, i trofei recenti dimostrano che si può vincere rispettando i rigidi parametri economici attuali: "Nella stagione passata abbiamo vinto i due titoli italiani, il campionato e la Coppa Italia. Ma la cosa importante è che, per la seconda volta consecutiva nella storia del club, abbiamo chiuso il bilancio in attivo. Questo significa che seguendo una determinata linea si possono ottenere risultati sportivi senza esborsi così consistenti. L'equazione secondo cui chi più spende più vince non è sempre valida, a volte la competenza pareggia gli investimenti".
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Il focus si è poi spostato sulle infrastrutture. L'Inter (insieme al Milan) ha in cantiere un progetto che peserà non poco sulle casse del club, ma essenziale per competere in Europa: "Lo stadio rappresenta un investimento molto importante. Oggi noi stiamo affrontando un investimento da 1 miliardo e 300 milioni, un investimento privato molto pesante e significativo".
Un calcio, quello odierno, profondamente cambiato rispetto a qualche decennio fa: "L'obiettivo è creare un mix tra il rispetto degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali e il raggiungimento dei risultati. Questo va in controtendenza rispetto al calcio di una volta, quello in cui i grandi mecenati partecipavano con l'unico obiettivo di vincere. Andavano da quello che oggi chiameremmo CFO e dicevano: «Quanto costa?». Firmavano l'assegno e si ripartiva da zero. Oggi questo non è più possibile, chi investe nel calcio vuole ottenere stabilità o una vera e propria remunerazione".