Introduzione

Tante situazioni sotto osservazione al rientro dalla pausa per le nazionali. Il celeberrimo "torna dopo la sosta" per molti è un evento che si materializza, stando alle ultime informazioni dai vari ritiri. Chiaramente c'è anche l'altro lato della medaglia ovvero qualche giocatore partito sano che però è tornato con qualche problema. Per fortuna non ci sono al momento casi gravi relativi a infortuni che si protraggono nel tempo. Uno degli ultimi in ordine di tempo è stato il fastidio alla coscia che ha costretto Alieu Njie a chiedere il cambio con la Svezia. Le prime sensazioni sembrano poterlo comunque mettere a disposizione di Vanoli per la sfida di lunedì sul campo del Monza. Mezzo sospiro di sollievo anche per quel che riguarda Vlasic: l'affaticamento al flessore del bicipite femorale della coscia destra non ha evidenziato lesioni. Juventus e Napoli erano le squadre con l'infermeria più affollata e chiaramente va fatto il punto dopo il periodo di recupero che i vari giocatori hanno avuto per poter essere a disposizione di Spalletti e Allegri. Il Milan riceve il Frosinone con Maignan recuperabile mentre per Pavlovic c'è ancora un po' di incertezza



Per quel che riguarda gli assenti certi, ci sono solo due squalificati per il prossimo turno. Frosinone senza Bracaglia (giallo da diffidato) mentre il Parma deve rimpiazzare Ndiaye che si era beccato un rosso nei primi minuti dell'ultima sfida contro il Bologna



Di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 12^ giornata di Serie A