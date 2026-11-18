Introduzione
Tante situazioni sotto osservazione al rientro dalla pausa per le nazionali. Il celeberrimo "torna dopo la sosta" per molti è un evento che si materializza, stando alle ultime informazioni dai vari ritiri. Chiaramente c'è anche l'altro lato della medaglia ovvero qualche giocatore partito sano che però è tornato con qualche problema. Per fortuna non ci sono al momento casi gravi relativi a infortuni che si protraggono nel tempo. Uno degli ultimi in ordine di tempo è stato il fastidio alla coscia che ha costretto Alieu Njie a chiedere il cambio con la Svezia. Le prime sensazioni sembrano poterlo comunque mettere a disposizione di Vanoli per la sfida di lunedì sul campo del Monza. Mezzo sospiro di sollievo anche per quel che riguarda Vlasic: l'affaticamento al flessore del bicipite femorale della coscia destra non ha evidenziato lesioni. Juventus e Napoli erano le squadre con l'infermeria più affollata e chiaramente va fatto il punto dopo il periodo di recupero che i vari giocatori hanno avuto per poter essere a disposizione di Spalletti e Allegri. Il Milan riceve il Frosinone con Maignan recuperabile mentre per Pavlovic c'è ancora un po' di incertezza
Per quel che riguarda gli assenti certi, ci sono solo due squalificati per il prossimo turno. Frosinone senza Bracaglia (giallo da diffidato) mentre il Parma deve rimpiazzare Ndiaye che si era beccato un rosso nei primi minuti dell'ultima sfida contro il Bologna
Di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 12^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
12^ giornata: Atalanta-Inter
- HIEN - Lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, rientro a fine novembre.
- KOSSOUNOU - Lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, rientro a fine novembre.
- KRISTENSEN - Distrazione di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra, in dubbio per la 12^ giornata.
- POMPEI - Frattura della falange intermedia della mano destra, possibile rientro a fine novembre.
- GAETANO - Distrazione di medio grado ai muscoli adduttori della coscia destra, possibile rientro nella prima parte di dicembre.
BOLOGNA
12^ giornata: Bologna-Udinese
- ENEM - Problema al tendine d'Achille, in dubbio per la 12^ giornata.
- MIRANDA - Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, possibile rientro a fine novembre.
- HOLM - Operato per sutura del tendine degli hamstring della coscia destra, rientro previsto tra marzo e aprile 2027.
CAGLIARI
12^ giornata: Como-Cagliari
- FADERA - Lesione del bicipite femorale, in dubbio per la 12^ giornata.
- WINKS - Problema alla schiena, in dubbio per la 12^ giornata.
- FELICI - Rottura del legamento crociato anteriore. Stagione di fatto finita.
COMO
12^ giornata: Como-Cagliari
- ADDAI - Problema muscolare, in dubbio per la 12^ giornata.
- DIAO - Problema muscolare, in dubbio per la 12^ giornata.
- RODRIGUEZ - Lesione muscolare di secondo grado, possibile rientro per la metà di dicembre.
- KEAN - Fastidio alla tibia, in trattamento per il pieno recupero. Rientro a cavallo di fine anno.
FIORENTINA
12^ giornata: Monza-Fiorentina su Sky Sport
- PONGRACIC - Lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra, probabile rientro a inizio dicembre.
- ATTA - Sovraccarico addominale. In forte dubbio per la 12^ giornata.
- PARISI - Operato per lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, possibile rientro a inizio dicembre.
FROSINONE
12^ giornata: Milan-Frosinone su Sky Sport
- BRACAGLIA - Squalificato un turno. Salta il Milan.
- RAIMONDO - Lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. Rientro previsto nella seconda parte di dicembre.
- TERZIC - Problema muscolare; in dubbio per la sfida contro il Milan.
- GRILLITSCH - Sindrome retto-adduttoria. In forte dubbio per la 12^ giornata.
GENOA
12^ giornata: Sassuolo-Genoa
- FRENDRUP - Problema alla caviglia. In dubbio per la 12^ giornata.
INTER
12^ giornata: Atalanta-Inter
- BONNY - Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, possibile rientro a inizio dicembre.
- STANKOVIC - Lesione al muscolo adduttore della coscia destra, possibile rientro a fine novembre.
JUVENTUS
12^ giornata: Juventus-Venezia
- KALULU - Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Rientro previsto per metà dicembre.
- YILDIZ - Operato per frattura al quinto metatarso del piede sinistro, tentativo di recupero per la prima metà di dicembre.
- LOCATELLI - Operato al menisco del ginocchio, stop fino a inizio 2027.
- THURAM - Operato di condroplastica per condropatia rotulea del ginocchio destro, rientro previsto per fine gennaio 2027.
- GRABARA - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione di fatto finita.
LAZIO
12^ giornata: Lazio-Lecce
- MARUSIC - Problema muscolare. Rientro previsto per la 13^ giornata.
- NUNO TAVARES - Lesione al flessore, stop fino a inizio dicembre.
- ZACCAGNI - Edema post-traumatico al quadricipite della coscia sinistra, possibile rientro a fine novembre.
- SUTALO - Lesione al flessore, possibile ritorno in campo a inizio dicembre.
LECCE
12^ giornata: Lazio-Lecce
- MONTEIRO - Lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Rientra per la prima metà di dicembre.
- PIEROTTI - Frattura composta del malleolo mediale della caviglia. Rientro a fine gennaio 2027.
- ILIC - Lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. Rientro ad aprile 2027.
MILAN
12^ giornata: Milan-Frosinone su Sky Sport
- PAVLOVIC - Forti coliche. In dubbio per la sfida contro il Frosinone.
- CHUKWUEZE - Operato all'anca sinistra. Stop fino a fine gennaio 2027.
- TOMORI - Lesione al flessore mediale della coscia destra. Rientro a fine novembre.
- P.TERRACCIANO - Trauma alla spalla destra; in dubbio per la 12ª giornata.
- LOFTUS-CHEEK - Lesione a un muscolo flessore mediale della coscia sinistra.. Rientro probabile a fine novembre.
- GABBIA - Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Inizia la terapia conservativa. Rientro previsto all'inizio del 2027.
- SAELEMAEKERS - Sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia. Rientro nel 2027.
MONZA
12^ giornata: Monza-Fiorentina su Sky Sport
- FOLORUNSHO - Problema al polpaccio, in dubbio per la 12^ giornata.
- MAYE - Problema fisico, salta la Fiorentina.
- ROBINSON - Affaticamento all'adduttore, in dubbio per la 12^ giornata.
NAPOLI
12^ giornata: Napoli-Torino
- DI LORENZO - Lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Indisponibile per la sfida contro il Torino.
- LOBOTKA - Lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Rientro nella seconda metà di dicembre.
- BADIASHILE - Lesione di medio grado del retto femorale destro. Rientro a fine novembre.
- ALISSON SANTOS - Lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a fine dicembre.
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027.
PARMA
12^ giornata: Parma-Roma su Sky Sport
- NDIAYE - Squalificato un turno. Salta la Roma.
- BERNABE' - Distrazione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. Rientro previsto a fine novembre.
- DIEGO CARLOS - Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. In forte dubbio per la 12^ giornata.
ROMA
12^ giornata: Parma-Roma su Sky Sport
- RENSCH - Lieve lesione muscolare all'adduttore destro, possibile rientro per la 13^ giornata.
- GOLLINI - Problema alla schiena. In forte dubbio per la 12^ giornata.
- PELLEGRINI - Lesione muscolare di alto grado, possibile rientro a fine dicembre.
SASSUOLO
12^ giornata: Sassuolo-Genoa
- BERARDI - Problema fisico di natura non specificata, in dubbio per la 12^ giornata.
- BOLOCA - Operato in artroscopia al ginocchio sinistro per pulizia meniscale. In forte dubbio per la 12^ giornata.
- VOLPATO - Problema muscolare, in dubbio per la 12^ giornata.
- KONÉ - Operato per riduzione della frattura della gamba sinistra, possibile rientro a gennaio 2027.
- LEYSEN - Lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Stagione di fatto finita.
TORINO
12^ giornata: Napoli-Torino
- VLASIC - Problema al bicipite femoreale. In forte dubbio per la gara contro il Napoli.
UDINESE
12^ giornata: Bologna-Udinese
- ALABA - Risentimento muscolare al polpaccio destro, recuperabile per la 12^ giornata.
- BERTOLA - Lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra, possibile rientro per la seconda metà di dicembre.
- GUEYE - Operato alla caviglia destra, possibile rientro a gennaio 2027.
VENEZIA
12^ giornata: Juventus-Venezia
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre.
- SVERKO - Problemi alle anche. In dubbio per la gara contro la Juventus.