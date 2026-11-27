A 27 anni ha raggiunto maturità e consapevolezza dopo alcuni errori commessi in campo. Merito anche dei suoi due allenatori: Vucinic in nazionale e De Rossi con il club. Proprio grazie a quest'ultimo è già a 6 reti in Serie A, una delle rivelazioni della prima parte di stagione. E nel prossimo turno di campionato il duello a distanza con Pio Esposito... La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport e in esclusiva su Sky Sport Insider