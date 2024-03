Torna la Serie A dopo la pausa per le nazionali e saranno due i volti nuovi in panchina: Tudor e Colantuono rispettivamente con Lazio e Salernitana. I due allenatori si vanno ad aggiungere agli altri 12 volti nuovi rispetto all’inizio della stagione: in nessuno dei top 5 campionati d’Europa si esonera così tanto. A superare la Serie A c’è però la Serie B dove gli esoneri sono stati ben 17

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT