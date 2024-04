In Spagna la cenerentola Girona è ufficialmente in Europa (per la prima volta nella sua storia). Intanto solo un campionato è già stato assegnato, la Bundes vinta dal Leverkusen, mentre l'Inter ha il match point scudetto nel derby di lunedì. Per altri verdetti manca solo l'aritmetica: il quadro completo dei top cinque campionati

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT