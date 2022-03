Pioli nel club dei 600 gol: chi altro con lui?

A Pioli è bastato il gol di Kalulu per i tre punti contro l'Empoli e per il suo ingresso in un club molto esclusivo: è diventato il settimo allenatore a tagliare il traguardo delle 600 reti segnate dalle sue squadre nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria (cioè dal 1994-95 ad oggi). Chi altro c'è con lui? E chi è il miglior bomber di ciascuno di loro? Ecco la classifica Opta