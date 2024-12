Barella convocato: le probabili di Inter-Como

L'ultima partita della 17^ giornata, Inter-Como, sarà trasmessa in diretta lunedì 23 dicembre alle 20:45 su Sky Sport Uno (anche in 4K) e in streaming su NOW. Inzaghi potrebbe schierare Barella dal 1', che ha recuperato e viaggia verso la convocazione ma è in ballottaggio con Frattesi. Non al meglio De Vrij e Darmian. Al centro della difesa favorito Bastoni ma Inzaghi prova a recuperare l'olandese. Il Como ritrova Sergi Roberto. Dubbio Barba/Dossena in difesa, e Strefezza o Cutrone in avanti