'Alleria', il cortometraggio di Sky Sport sullo scudetto del Napoli

In onda questa domenica alle 21.45 su Sky Sport 24 (canale 200) e disponibile on demand. 'Alleria, il giorno dello scudetto' è un cortometraggio nato da un'idea di Gianluigi Bagnulo, Ernesto Mugione e Valerio Spina, regia e montaggio di Giovanni Cintoli e Fabio Fiorentino

'Alleria' cita una canzone di Pino Daniele e racconta i rumori della città , come fece Massimo Troisi in una famosa scena de "il Postino" quando registrò quelli dell'isola per spedirli a Pablo Neruda.

E' un tempo sospeso come un caffè, perché alla fine di quello si tratta, lasciare qualcosa a chi arriva dopo. Trasferire da una generazione all'altra la stessa emozione . Di padre in figlio. Due bandiere, un'anima sola.

Un super santos sgonfio rotola nella risacca del mare che sfiora Largo Sermoneta, sullo sfondo l'alba, intorno un silenzio stanco precede il delirio folle. Gli chalet aprono, il vento del lungomare muove le prime bandiere azzurre. E' l'inizio del giorno in cui il Napoli tornerà campione d'Italia, 33 anni dopo l'ultima volta.

Alleria è un crescendo emozionale che racconta l'attesa prima della gioia, mentre il popolo veste Napoli con l'abito più bello per la festa, facendola diventare più azzurra in terra che in cielo.

Dall'alba di chi non ha dormito alla notte più profonda di chi non dormirà. Il rettilineo finale verso la gloria. Il racconto di un giorno atteso per 33 anni.