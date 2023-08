È morto a 86 anni “Sor Carletto”, leggendaria figura del calcio italiano: dagli esordi come calciatore ad una lunghissima carriera in Serie A come allenatore: è suo tutt’oggi il record di panchine nel massimo campionato. Dall’Ascoli al Livorno, passando per Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli e tante altre piazze dove ha lavorato con grandissimi fuoriclasse come Totti e Baggio