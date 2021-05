14/14 IPA/Fotogramma

2020/2021: LUKAKU-LAUTARO



Per ora meno prolifici dell'anno scorso (in particolare per le tante partite in meno giocate a causa dell'uscita dall'Europa), Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno affinato al massimo la loro intesa e trascinato i nerazzurri allo scudetto. Il belga è a quota 21 centri in campionato (più 2 in Coppa Italia e 4 in Champions), il Toro è a 15 (più 1 in Coppa Italia e 1 in Champions). La differenza è nell'aumento degli assist che si sono fatti a vicenda: 5 quelli di Lukaku per i gol dell'argentino, 4 quelli di Lautaro per l'ex United