KAMIL GLIK (2010-11): Il polacco ha compiuto un tragitto simile a quello di Darmian, trovando spazio nella sua unica stagione in rosanero solo per pochi scampoli di partita in Europa League. Non riesce invece a esordire in campionato e dopo metà campionato passa al Bari in prestito. L'estate successiva va al Torino che acquisisce inizialmente metà cartellino e poi la restante parte per circa 1.2 milioni