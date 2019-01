9 – Alban Lafont – Nella giovane Fiorentina, lui è tra i più piccoli di età ma tra i pali ha già fatto vedere ottime cose. Certo, c’è ancora da migliorare in qualche fondamentale ma non è semplice trovare gente sotto i 20 anni capace di stare in porta in Serie A con la continuità di rendimento fatta vedere da Lafont. Per il portiere della Viola ci sono 89 punti e 5 gare senza subire reti. Totalone? 94 punti portati in dote