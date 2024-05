La squadra, dopo quanto accaduto in occasione del ricordo della tragedia di Superga, ha pubblicato una lettera aperta: "Ciò che è successo ha lasciato in noi un profondo dispiacere. Chiediamo umilmente scusa a tutti consapevoli della gravità di quanto accaduto. Ne abbiamo parlato al nostro interno e preso provvedimenti". Il presidente Cairo: "Una cosa inaccettabile, mi è dispiaciuto molto"

" Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere ". Inizia così la lettera aperta dei giocatori del Torino , in riferimento a quanto accaduto in occasione del giorno del ricordo della tragedia di Superga. Luca Gemello, portiere granata, aveva postato un video su Instagram (successivamente rimosso) girato dall'interno del pullman della squadra nel quale si sentivano due calciatori insultare i tifosi presenti all'esterno . Filmato che in poco tempo ha fatto il giro del web scatenando la rabbia dei tifosi del Toro.

"Ci sentiamo tutti responsabili, abbiamo preso provvedimenti"

Mercoledì pomeriggio, attraverso una lettera aperta, la squadra ha deciso di scusarsi: "Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto. Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta. Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora. Sempre Forza Toro! La squadra".