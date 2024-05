Mourinho: "Rifiutare il Portogallo per la Roma è stato un errore"

Dopo aver vissuto momenti indimenticabili, su tutti la vittoria della Conference League, José Mourinho e la Roma si sono separati lo scorso gennaio. Un addio che l'allenatore portoghese non si aspettava e che l'ha portato a rivalutare la decisione di rifiutare la panchina del Portogallo durante il suo periodo in giallorosso: "Mi sono fatto prendere dalle emozioni quando ho deciso di restare alla Roma e penso di aver fatto un errore", ha dichiarato Mourinho a EA Sports Korea, "Ora il Portogallo ha una squadra fantastica, una delle migliori cinque. Lo sapevo, ma mi sentivo in grande connessione con la Roma e i tifosi, quindi non ho voluto prendere quella decisione. La possibilità di allenare il Portogallo c'è stata due volte, credo però che arriverà anche una terza e la coglierò. Sperando che la generazione che avrò sia forte come questa".

