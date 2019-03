Tanto per restare in tema di fantasia: e Kakà? Arrivato come l'incognità e l'ilarità dovuta al suo soprannome (Kakà è diminutivo di Ricardo), ha impressionato sin da subito e Carlo Ancelotti non faticò a preferirlo, sin dal suo arrivo, a un mostro sacro come Rui Costa - Ancelotti: "Il più forte allenato? Impossibile sceglierne uno"