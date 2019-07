Josè Maria Callejon – Da Attaccante a CENTROCAMPISTA. In molti se lo aspettavano. No, non tanto il cambio di ruolo quanto la sua posizione nel consolidato 4-4-2 di Carlo Ancelotti. Nella scorsa stagione in tanti avevano ipotizzato una (fanta) penalizzazione per José Maria Callejon che, più lontano e defilato dalla porta rispetto al passato, non ha fatto registrare numeri eccelsi. Scontato quindi che nel prossimo campionato sia ‘listato’ come centrocampista. Il suo costo è di 25 FMLN