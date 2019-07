Momento di relax per i giocatori del Napoli, che dopo la prima parte di preparazione a Dimaro hanno goduto di tre giorni di riposo concessi da Carlo Ancelotti in attesa di tornare al lavoro nella giornata di giovedì 1 agosto a Castel Volturno. Qualcuno ne ha approfittato per trascorrere una mini vacanza, tra questi anche Lorenzo Insigne, che ha scelto Capri come meta dove trascorrere alcuni giorni insieme alla famiglia. Nell’isola, come di consueto affollata di turisti, il capitano del Napoli ha incontrato anche l’attore statunitense Mark Wahlberg: un momento da immortalare assolutamente, come fatto da Insigne, che ha scattato una fotografia con l’attore e l’ha postata su Instagram. Tra i vari commenti, particolarmente curioso quello del compagno di squadra Arkadiusz Milik.



Arek punge Lorenzo: "Hai comunicato a gesti?"

L’immagine di Insigne con l’attore hollywoodiano è stata accompagnata dalla seguente didascalia: "Un piacere averti conosciuto". A quel punto Milik non ha potuto fare a meno di rispondere in maniera particolarmente ironica: "Come avete parlato, a gesti?", ha scritto l’attaccante polacco, provocando le risate di molti utenti. Il commento di Milik è diventato ben presto virale sul web.